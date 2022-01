Nooit eerder vastgelegd: orka’s doden volwassen blauwe vinvis

Zelfs de grootste diersoort ter wereld is niet veilig voor de orka. Een nieuwe studie bevestigt drie gedocumenteerde aanvallen waarin een groep orka’s een blauwe vinvis najaagt en doodt.

De orka is in staat om een volwassen blauwe vinvis te doden, blijkt uit een studie die in het wetenschappelijke tijdschrift Marine Mammal Science is gepubliceerd. Wetenschappers legden drie afzonderlijke dodingen op beeld vast voor de kust van Zuidwest-Australië. Er waren in het verleden al meldingen over, maar voor het eerst werden de dodelijke aanvallen nu ook gedocumenteerd. De eerste twee aanvallen gebeurden in maart van 2019, de laatste in 2021.

John Totterdell, hoofdonderzoeker bij het onderzoekscentrum Cetrec WA en hoofdauteur van de studie, beschreef het voorval als ‘een van de grootste jachten in de geregistreerde geschiedenis’. Vooral de eerste aanval in 2019 was erg uitzonderlijk. Daar was het slachtoffer een volgroeide blauwe vinvis, iets wat onmogelijk leek vanwege zijn grootte. De blauwe vinvis in kwestie was wel een ondersoort, en een twintigtal meter groot. Een gewone blauwe vinvis kan nog tien meter langer worden.

De blauwe vinvis kan tot wel 33 meter lang worden. Foto: getty

Bij deze eerste aanval in 2019 waren een twaalftal orka’s betrokken. Zij deelden verschillende stompen uit en beten stukken van de blauwe vinvis af, waaronder ook de rugvin. Na een uur duwden drie orka’s het dier op zijn kant onder water, terwijl twee andere de kop aanvielen. De voedzame tong werd ondertussen afgebeten, waarna het dier stierf. In de zes uur die hierop volgden, kwamen een vijftigtal orka’s op het feestmaal af.

De twee andere aanvallen, in 2019 en 2021, verliepen op een gelijkaardige wijze. De blauwe vinvis werd telkens na het toedienen van een hoop stompen en beten op zijn kant onder water geduwd, terwijl de kop aangevallen werd. Ook de tong werd elke keer opgegeten. Het aantal orka’s die de aanval uitvoerden varieerde van een twaalf- tot vijfentwintigtal.

Gevarieerd dieet

Erich Hoyt, een onderzoeker bij de organisatie Whale and Dolphin Conservation, noemt het in de krant The Guardianerg uitzonderlijk dat orka’s de blauwe vinvis aanvallen. ‘Deze orka’s, die voor Zuid-Australië leven, hebben een ongewoon gevarieerd dieet’, meldt hij. ‘Dat is vreemd, want elders in de wereld zijn orka’s kieskeurige eters en leren ze van hun groep welk voedsel ze moeten vangen.’

De blauwe vinvis was jarenlang een doelwit van de walvisjacht en was met uitsterven bedreigd. Hun aantal zit de jongste jaren opnieuw in de lift. Ook deze aanvallen kunnen een indicatie zijn van het herstel van de populatie, zegt Robert Pitman van de Oregon State University. ‘Misschien krijgen we nu opnieuw een beeld van hoe de oceaan vroeger was. Wanneer populaties zich beginnen te herstellen, hebben we een betere kans om te zien hoe normale mariene ecosystemen functioneren.’