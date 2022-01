PFOS-commissie houdt extra hoorzitting na aanvaring tussen Demir en Ovam

Op maandagochtend 7 februari vindt een nieuwe hoorzitting plaats voor de parlementaire PFOS-commissie. Dat meldt commissievoorzitter Hannes Anaf (Vooruit) in een persbericht.

De leden van de PFOS-onderzoekscommissie hebben besloten om een bijkomende hoorzitting te organiseren. Administrateur-generaal Henny De Baets (Ovam), voormalig bevoegde ministers Joke Schauvliege (CD&V) en Ben Weyts (N-VA), en ook huidig minister Zuhal Demir (N-VA) zullen opnieuw gehoord worden. ‘De onderzoekscommissie hoopt zo meer klaarheid te scheppen over de inhoud van de brief’, staat er in het persbericht van commissievoorzitter Hannes Anaf (Vooruit).

In een felle brief beschuldigde Ovam-topvrouw Henny De Baets haar minister ervan foutieve verklaringen te hebben afgelegd tijdens de onderzoekscommissie. Uit die brief kwam vooral een fel uiteenlopende visie op de gang van zeken naar voren. Demir verwijt Ovam een gebrek aan initiatief in het hele PFOS-dossier. De Baets pikte dat niet en verduidelijkte de genomen beslissingen.

In haar antwoord op De Baets poneerde Demir opnieuw ‘dat het dossier 3M in Zwijndrecht op een andere manier aangepakt had moeten worden’. Ze stuurde aan op een nieuwe hoorzitting. ‘Ik sta in ieder geval ter beschikking voor iedere gewenste confrontatie en twijfel er niet aan dat ook andere prominente getuigen ter beschikking staan’, aldus Demir. Haar standpunt is zowat het tegenovergestelde van wat Schauvliege en Weyts verklaarden in de commissie. Ook zij worden dus opnieuw op het appel verwacht.

De hoorzitting gaat door op maandag 7 februari vanaf 9 uur. Ondertussen maakt de onderzoekscommissie werk van haar eindrapport.