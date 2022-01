Niet alleen in onze regio is het stormweer. Aan de Amerikaanse oostkust krijgen ze te maken met hoge golven en krachtige rukwinden. Het kustplaatsje Brant Rock veranderde in een tafereel van ijssculpturen nadat de huizen er bedekt waren geraakt met zeewater. Bekijk knappe dronebeelden van het bevroren stadje in de video hierboven.