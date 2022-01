Rapport over ‘partygate’ overhandigd aan Johnson

Het rapport van topambtenaar Sue Gray over de lockdownfeestjes in Downing Street, is maandag overhandigd aan eerste minister Boris Johnson. Dat melden de Britse media. Verwacht wordt dat het rapport snel openbaar wordt gemaakt.

We kunnen bevestigen dat Sue Gray een update van haar onderzoek heeft verschaft aan de eerste minister’, zo heeft een woordvoerder van Johnson meegedeeld.

Gray is door de regering van Boris Johnson aan het werk gezet om de beschuldigingen te onderzoeken dat coronaregels zijn gebroken op feesten en bijeenkomsten met Brits overheidspersoneel. Het is nog niet duidelijk welke informatie haar rapport zal bevatten. De Londense politie had eerder gevraagd om in het rapport zo weinig mogelijk te melden over feiten die het korps zelf nog onderzoekt.

Boris Johnson ligt fel onder vuur door ‘partygate’. De eerste minister had eerder al duidelijk gemaakt dat hij onmiddellijk na de publicatie van het rapport verantwoording zou afleggen aan het Lagerhuis.