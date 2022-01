Nederlandse koning Willem-Alexander wilde troon opgeven voor huwelijk met Máxima

De Nederlandse koning Willem-Alexander was in 2001 bereid afstand te doen van de troon, om met Máxima Zorreguieta te mogen trouwen. Dat hebben de makers van een vierdelige documentaire over het koninklijke huwelijk maandag bekendgemaakt.

De makers van de documentaire Een porseleinen huwelijk op BNNVARA kwamen niet eerder openbaar gemaakte verslagen van gesprekken tussen de Nederlandse minister van Staat Max van der Stoel en Willem-Alexander op het spoor.

Uit deze documenten blijkt dat er destijds een meningsverschil bestond tussen toenmalig premier Wim Kok, de kroonprins en koningin Beatrix over de aanwezigheid van Máxima’s vader Jorge Zorreguieta bij het aanstaande huwelijk. Kok vond dat vader Zorreguieta niet bij de bruiloft aanwezig kon zijn, omdat hij tussen 1976 en 1981 deel uitmaakte van de burgerregering tijdens de Argentijnse dictatuur.

Willem-Alexander werd hier zo boos over dat hij dreigde afstand te doen van de troon als hij niet met Máxima zou mogen trouwen. Vader Zorreguieta werd uiteindelijk door zijn dochter en aanstaande schoonzoon overtuigd om niet naar Nederland af te reizen voor het huwelijk. De Nederlandse regering gaf goedkeuring voor de bruiloft, nadat Jorge Zorreguieta verklaard had niet bij de plechtigheid aanwezig te zullen zijn.

Willem-Alexander en Máxima trouwden in 2002. In 2013 werd Willem-Alexander koning van Nederland. Na hem was prins Friso de volgende in de lijn voor de Nederlandse troonopvolging. Hij overleed in 2013 aan de gevolgen van een ski-ongeval.