Twee Duitse agenten doodgeschoten bij verkeerscontrole, klopjacht op daders

Bij een verkeerscontrole in de buurt van de Duitse stad Kaiserslautern zijn vannacht twee agenten doodgeschoten. De daders zijn voortvluchtig.

De twee agenten, een 24-jarige vrouw en een 29-jarige man, lieten rond 4.20 uur ’s ochtends een auto stoppen voor een verkeerscontrole op de autoweg tussen Mayweilerhof en Ulmet. In de kofferbak zouden ze volgens Duitse media gestroopt wild aangetroffen hebben.

Vervolgens werden de twee neergeschoten. Dat konden ze via de radio nog melden aan hun collega’s. Toen deze ter plekke kwamen, waren de twee agenten overleden.

De politie is op zoek naar getuigen van de schietpartij. Er wordt gezocht naar meerdere daders, omdat een van de doodgeschoten agenten via de radio ‘ze schieten op ons’ gezegd zou hebben.

Over de auto die bij het voorval betrokken was, is nog niets bekendgemaakt. Ook het motief voor de schietpartij is niet duidelijk.