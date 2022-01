Christian Eriksen tekent bij Brentford en is weer profvoetballer

Christian Eriksen heeft een nieuwe club gevonden. De Deense aanvallende middenvelder gaat aan de slag bij Brentford FC in de Engelse Premier League. Eriksen kreeg van de dokters groen licht om weer te voetballen nadat hij vorige zomer op het Europees Kampioenschap een hartstilstand kreeg.

Vorige zomer kreeg Christian Eriksen een hartstilstand tijdens de openingswedstrijd van Denemarken op het Europees Kampioenschap. In Italië is het verboden om met een defibrillator te spelen en daardoor kon hij zijn carrière bij Inter niet verderzetten. Half december werd het contract van Eriksen in Milaan in onderling overleg ontbonden. Intussen trainde Eriksen bij verschillende clubs in Europa mee om zijn conditie weer op te bouwen en te onderhouden. Zo deed hij vorige week nog de trainingen met Jong Ajax mee.

Het hing al even in de lucht dat Eriksen terug naar Engeland zou trekken en bij Brentford zou tekenen. Maandagochtend maakte de club zijn komst officieel. Eriksen tekende tot eind dit seizoen met optie om te verlengen tot de zomer van 2023.