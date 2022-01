Michel Wuyts gaat aan de slag bij Het Laatste Nieuws en VTM

Michel Wuyts (65), hét VRT-gezicht voor wielrennen, blijft ook na zijn pensioen actief in en rond het wielrennen. Vanaf 1 februari gaat hij aan de slag bij HLN.be, VTM en VTM Nieuws. Dat laat DPG Media weten in een persbericht.

‘Ik had het gevoel dat ik lang niet uitverteld was’, reageert Michel Wuyts. ‘Ik heb er dan ook geen geheim van gemaakt dat ik het jammer vond dat mijn pensioen een eindpunt zou zijn. Dat is nu niet het geval. Ik voel het nieuwe wielerseizoen al kriebelen, en ben klaar om er - met de ervaring die ik heb - opnieuw in te vliegen. Ik had altijd al gehoopt om die ervaring nog langer te kunnen inzetten. Dat kan nu, en daar ben ik blij om.’

‘Wuyts zal vanouds commentaar leveren bij enkele absolute wielermonumenten’, staat nog in het persbericht. Onder meer met Milaan-San Remo zal hij het wielerseizoen aftrappen op VTM.

Ook in de krant en online zal Michel Wuyts aanwezig zijn. Hij schreef al een wekelijkse column in Het Laatste Nieuws. Daar komt nu, volgens de krant minstens maandelijks, een groter wielerverhaal bovenop.

‘We begrijpen dat, al hadden we heel graag het huidige veldritseizoen samen in schoonheid afgesloten. Het had ons ook de kans gegeven om in diezelfde schoonheid van Michel afscheid te nemen’, reageert de VRT op het nieuws.