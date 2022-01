Werkweek begint met wisselvallig weer en krachtige wind

De werkweek begint wisselvallig, met vooral in het oosten buien, en met een krachtige wind. Rukwinden tot lokaal 80 kilometer per uur of meer zijn mogelijk, zo meldt het KMI maandag.

Maandag verwacht het KMI vooral over de oostelijke landshelft buien. Daar gaat het om buien van smeltende sneeuw of sneeuw en in de Hoge Venen wordt er een sneeuwlaag van meerdere centimeter gevormd. In het westen van het land blijft het vaak droog. De maxima schommelen van 0 of 1 graad op de Ardense hoogten tot 6 of 7 graden in Vlaanderen. Er waait een krachtige noordwestenwind met rukwinden tot 75 of 80 kilometer per uur, of lokaal zelfs wat meer.

Na middernacht wordt het meestal droog, maar een nieuwe regenzone bereikt dinsdagochtend het westen van het land. De minima liggen tussen -1 en -2 graden in de Hoge Ardennen en 6 graden aan de kust. De noordwestenwind waait eerst matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot zeer krachtig. Geleidelijk wordt de wind matiger.

Zaterdag overwegend droog

Dinsdag is het vaak zwaarbewolkt met lichte regen bij tussenpozen. In de namiddag wordt het droger met hoofdzakelijk ten noorden van Samber en Maas een paar korte opklaringen. De maxima worden ‘s avonds bereikt en schommelen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 10 of 11 graden in het westen. Er waait een matige tot vrij krachtige westenwind met rukwinden tot 55 kilometer per uur.

Woensdag valt er lokaal soms wat lichte regen. Mogelijk wordt het in de loop van de dag overwegend droog over het westen. Het is zacht voor de tijd van het jaar met maxima tussen 5 en 11 graden. Donderdag valt er af en toe wat lichte regen of motregen en blijft het zwaarbewolkt en wordt het iets frisser. Vrijdag bereikt een vrij actieve regenzone ons land vanaf de kust. Zaterdag zou dan weer overwegend droog blijven, maar zondag neemt de kans op perioden van regen mogelijk toe.