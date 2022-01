Club Brugge heeft aan goal van Bas Dost genoeg om te winnen bij KV Kortrijk en springt weer naar tweede plek

Club Brugge herpakte zich na de moeilijke match tegen Union. Het won verdiend in Kortrijk, dankzij de dertiende seizoensgoal van Dost (0-1), en blijft ongeslagen onder Alfred Schreuder. Op naar de dubbele confrontatie tegen Gent, nu toch met wat vertrouwen.

Union weer gewonnen, Antwerp ook. Club Brugge wist wat gedaan in Kortrijk.

Vooraf was het wel weer puzzelen voor Alfred Schreuder, dit keer op rechtsback. Mata was geschorst, Persyn is weg en ook Van der Brempt staat op vertrekken. Tja, wat dan? Nog rap de markt op voor een nieuwe back-up, maar eerst improviseren. De eer was aan Mats Rits. Dat was serieus wennen voor de middenvelder, maar kleine spoiler al: hij kweet zich de hele eerste helft prima van zijn taak. Hij was als wingback een van de betere spelers op het veld.

De eerste kans van de match – meteen een grote – was wel voor de thuisploeg. Selemani vond Mbayo in de zestien, maar die raakte in twee pogingen niet voorbij Mignolet. De aanhang werd meteen wild. Het was nu al meer dan vijf jaar geleden dat KVK in eigen huis niet kon winnen van Club, dus ze zaten op hete kolen.

Enorme misser

De bezoekers namen echter snel over. Lang ontbrak na een positieve coronatest en Skov Olsen had nog last van de lies, maar genoeg goeie voetballers om het verschil te maken. Na zeven minuten tikten ze Kortrijk tureluurs en de 0-1 prijkte al bijna op het bord, maar dat was buiten Bas Dost gerekend. De Nederlander, die zijn vijfhonderdste clubwedstrijd afwerkte en z’n vijftigste voor Club, had de perfecte lage voorzet van Vanaken maar voor het intikken, maar mikte met z’n linker onbegrijpelijk naast.

Club zette wel gewoon door. Vormer kopte een voorzet van Rits bijna overhoeks binnen, Rits volleyde een voorzet van Vanaken in het zijnet, de oprukkende Sobol vond Ilic op zijn weg, die ook het schot van De Ketelaere uit z’n doel ranselde. Kansen genoeg dus, maar zo dicht als Selemani aan de overkant kwamen ze niet. Na balverlies van Hendry trapte de Comorees vanop eigen helft op doel. Mignolet was geklopt, dat had iedereen snel door, maar de straffe lob strandde uiteindelijk op de paal. Geen tiende van het seizoen voor Selemani – pas terug van de Afrika Cup – en ook geen Doelpunt van het Jaar. Enkel applaus.

Foto: belga

Bluvn goan, dacht Club opnieuw, en bam: de openingsgoal was een feit. Enfin, dat dachten we. Na een nieuwe aanval uit het boekje kon Vormer scoren, maar uit de herhaling bleek dat Dost mogelijk enkele millimeters buitenspel stond. Pechvogel van dienst, de Nederlander. Toen Ilic ondanks zijn gebroken rechterpink ook nog knap de kopbal van Vanaken pakte, wisten we: het wordt rusten met 0-0.

Balen voor Schreuder, maar zijn ploeg was pakken beter dan tegen Union, ze moest na rust ‘simpelweg’ doorduwen. En dat deed ze ook. Rits zette de combinatie op en met een subtiele baltoets stuurde Vanaken De Ketelaere diep. Die haalde de achterlijn en bediende de vrijstaande Dost in de kleine backlijn. Dit keer was missen écht onmogelijk en hij bezorgde Club inderdaad de verdiende voorsprong.

Balanta geblesseerd

Lukte het ook om die vast te houden? Schreuder had alleszins (voor het eerst) voor Balanta gekozen en dus voor wat meer defensieve kracht. Het hielp, want veel gaf Club niet weg. Mechele, Hendry en Nsoki hielden het centraal achterin ook goed gesloten, al was het wel soms weer de adem inhouden als de Fransman moest uitverdedigen. Kortrijk was evenwel niet bij machte om het af te straffen. In zijn eerste van drie thuismatchen op rij toonde het lange tijd offensief te weinig. Karim Belhocine mist dan ook een rist spitsen.

Foto: belga

Schreuder haalde Dost ondanks zijn dertiende doelpunt naar de kant en bracht Sandra erop, die al snel een kans kreeg maar net niet goed bij de bal kon. Ook Balanta ging eraf, maar noodgedwongen, hij was geblesseerd. Met Perez kwam er weer een diepe spits bij.

Dan toch nog twee goeie kansen voor KVK in het slot, maar de ingevallen Herrmann kon zowel met zijn linker als met de kop niet scoren. Zo was de buit binnen voor Club, dat onder Schreuder ongeslagen blijft. Hij had natuurlijk nog meer willen halen dan een 8 op 12, maar deze match geeft toch vertrouwen voor de dubbele confrontatie met AA Gent, te beginnen woensdag voor de beker.