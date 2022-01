Union hoefde niet op zijn best te zijn om Anderlecht te verslaan in de Brusselse derby. De leider slaagt voorlopig met glans in zijn januari-examens.

Vincent Kompany dacht even na in het veel te kleine perszaaltje in het Joseph Mariënstadion. Het raam dat uitgaf op de Brusselsesteenweg, en open stond om verluchting toe te laten, was door een medewerker ...