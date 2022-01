Manchester United zet Greenwood op non-actief na schokkende beelden mogelijk partnergeweld

Mason Greenwood komt voorlopig niet meer in actie bij Manchester United. Dat heeft de Engelse topclub zondag laten weten in een statement.

‘Mason Greenwood zal niet terugkeren op het trainingsveld of wedstrijden spelen in afwachting van verder onderzoek’, luidt het. Man Utd neemt die beslissing naar aanleiding van beschuldigingen van partnergeweld en -misbruik.

Harriet Robson, de vriendin van Greenwood, deelde via Instagram foto’s van blauwe plekken en verwondingen op haar lichaam die volgens haar door Greenwood zijn veroorzaakt. Ze publiceerde ook een spraakbericht, waarin te horen is hoe Greenwood haar dwingt tot seks. ‘Aan iedereen die wil weten wat Mason Greenwood met me doet’, schreef Robson erbij.

Manchester United reageerde eerder op de dag al in de Engelse media met een korte verklaring. ‘We zijn op de hoogte van afbeeldingen en beschuldigingen die op sociale media circuleren. We geven verder geen commentaar totdat de feiten zijn vastgesteld. Manchester United keurt geen enkele vorm van geweld goed.’

Greenwood, een jeugdproduct van de Rode Duivels, is overigens geen onbeschreven blad. Enkele dagen na zijn debuut voor de Engelse nationale ploeg in september 2020 overtrad hij de coronaregels door samen met Phil Foden in Reykjavik enkele vrouwen mee te nemen naar hun hotelkamer. Bondscoach Gareth Southgate stuurde de twee jonge internationals daarop terug naar huis.