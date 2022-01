Meer dan 500 klachten bij Unia tegen Conner Rousseau die ongevaccineerden weg wil houden uit cafés

Gelijkekansencentrum Unia heeft meer dan 500 klachten binnengekregen tegen Vooruit-voorzitter Conner Rousseau na een opiniestuk in De Standaard.

Rousseau brak in dat opiniestuk in deze krant (DS 18 januari) een lans om ongevaccineerden niet meer toe te laten in restaurants, cafés en andere openbare plekken. Volgens het gelijkekansencentrum Unia zijn er veel mensen die zich gediscrimineerd voelen door die woorden. ‘We hebben bijgevolg een dossier geopend en onderzoeken nu of mijnheer Rousseau inderdaad discriminatoire uitspraken gedaan heeft tegenover niet-gevaccineerden’, zegt woordvoerster Anne Salmon. Voor de rest kan Unia er voorlopig niet meer over kwijt.

Rousseau zelf blijft bij zijn standpunt. ‘Dit gaat over solidariteit’, reageert hij. ‘Als we in het najaar opnieuw geconfronteerd worden met een variant die ons zorgsysteem zwaar onder druk zet, moeten we snel kunnen handelen. Daarom moeten we nu een kader uitwerken voor verplichte vaccinatie als de epidemiologische toestand dat vereist. Ik kan niet langer uitleggen dat een grote groep mensen die al twee jaar verantwoordelijk en solidair is geweest dan niet op café, restaurant of naar andere openbare plaatsen zou mogen gaan omdat een kleine minderheid weigert te erkennen dat de vaccins werken.’