Zwitser Christen sprint naar wereldtitel bij junioren na prangende sprint met Aaron Dockx

Jan Christen is de nieuwe wereldkampioen veldrijden bij de junioren. De Zwitser won een spannende sprint met Aaron Dockx en de Brit Nathan Smith. De Nederlandse topfavoriet David Haverdings viel in de tweede ronde en kon de titel meteen vergeten.

Er stonden vijf Belgen aan de start met Belgisch kampioen Yordi Corsus, Europees kampioen Aaron Dockx, Kenay De Moyer, Wies Nuyens en Viktor Vandenberghe. De grote favoriet kwam echter uit het Nederlandse blok: David Haverdings was dit seizoen in deze categorie outstanding. De kopstart was voor de Brit Nathan Smith, maar al snel was duidelijk dat ook deze race een tactisch steekspel zou worden.

De Zwitser Jan Christen bepaalde het tempo in de eerste rond en fileerde het pakje renners alvast tot vijf. Met daarbij maar één Belg: Aaron Dockx. Die ging naar de leiding in de tweede ronde. In een onooglijk bochtje ging favoriet Haverdings hard tegen de grond in het wiel van Dockx. De Nederlander bleef lang liggen en was nog voor de echte strijd begon al uitgeschakeld voor de wereldtitel. Nog meer renners gingen geloven in de regenboogtrui, wat ervoor zorgde dat er nog meer nagedacht werd. Té veel, dus trok Dockx een eerste keer naar het front om de wedstrijd open te breken.

Foto: belga

Enkel Smith kon de losgebroken Dockx volgen. De Brit nam zelfs enthousiast over, maar toch kwam de Zwitser Christen terug. Onze landgenoot liet zich niet gek maken door de Brit en de Zwitser. Het werd een strijd tussen drie in de slotronde, geopend door Christen met een aanval op het asfalt. Dockx pareerde en trok zelf naar de leiding. Hij denderde als een razende door de eerste bochtenfase, de Zwitser nam de klim voor zijn rekening. Ook de Brit probeerde even, maar opnieuw was Dockx paraat.

Ze gingen met drie de laatste rechte lijn in. Dockx zette vroeg aan en werd nog geremonteerd door Christen.