KMI waarschuwt voor rukwinden, stormtij en hoge waterstand

Ons land krijgt morgen code geel. Niet volgens de coronabarometer, maar volgens het KMI. Terwijl wij ons opmaken voor storm Corrie, is het in Miami uitkijken voor vallende leguanen door de koude temperaturen.

Het KMI waarschuwt voor rukwinden in het hele land van 75 à 85 km per uur, of lokaal nog iets meer, maandag. Code geel zal van kracht zijn. Dat is de laagste waarschuwingscode, paniek is overbodig. Maar het kan wel gevaarlijk zijn om bijvoorbeeld op staketsels, kades en dijken te wandelen. In de namiddag wordt namelijk stormtij verwacht, met hoge waterstanden tot gevolg en een stormachtige noordwestenwind aan de Noordzee.

Aan de andere kant van het land kan het gaan sneeuwen. ’s Avonds zou er op de Ardense toppen een sneeuwlaag tot tien centimeter kunnen liggen. In de provincie Luik, die afgelopen zomer zwaar te lijden had onder overstromingen, zal het opnieuw veel regenen. Het gaat om hoeveelheden rond 25 liter en meer per vierkante meter over 24 uur. Zeer lokaal zou dat zelfs kunnen oplopen tot 40 à 50 liter.

De maxima op de Ardense hoogten liggen rond het vriespunt en in Vlaanderen rond 6 à 7 graden.

Antwerpen sluit de waterkeringspoorten langs de Scheldekaaien morgen door het verwachte hoogwater. Bestuurders die hun wagen op de Scheldekaaien hebben geparkeerd, verplaatsen die best. Veerdiensten zullen niet varen.

❗Opgelet: morgen is een felle wind voorspeld in combinatie met stormtij. Hierdoor zullen de veren in Oostende, Antwerpen, Bazel-Hemiksem en Kruibeke-Hoboken hinder ondervinden. Check de website! 👉 https://t.co/sBKcOoz51g@StadaanZee@Stad_Antwerpen@GemeenteHXM@CityofHoboken — Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (@agentschapMDK) January 30, 2022

Doden door storm Malik

Voor ons is storm Corrie de eerste echte winterstorm van het jaar, maar in Groot-Brittannië, waar Corrie ook wordt verwacht, zijn ze nog niet bekomen van storm Malik Die maakte er twee dodelijke slachtoffers: een jongen van negen en een vrouw van 60. In Polen, Denemarken en Tsjechië vielen nog eens minstens vier doden door Malik.

In Hamburg stond het waterpeil 5 meter hoger dan normaal Foto: AP

Door de storm, Nadia genoemd in Duitsland, is de stad Hamburg in de nacht van zaterdag op zondag getroffen door een stormvloed. Een deel van de stadswijk Sankt Pauli kwam onder water te staan. Het water in de Elbe stond 5,2 meter hoger dan het normale peil, meldt het persagentschap Reuters. In de nacht van zaterdag op zondag beantwoordde de brandweer in de havenstad 450 oproepen. Geblokkeerde straten en spoorwegen werden vrijgemaakt.

Ook andere kuststeden zoals Bremen kregen te maken met de stormvloed. In Berlijn riep de brandweer zondagochtend op om binnen te blijven en om computers en televisies van het elektriciteitsnet te halen.

Leguanen uit de boom

Aan de andere kant van de oceaan, in Florida, dreigt het winterweer ook slachtoffers te maken, zij het van een andere aard. ‘Uitkijken voor vallende leguanen’, waarschuwen de weersvoorspellers daar. ‘Leguanen kunnen uit bomen vallen als gevolg van temperaturen onder het vriespunt die hen tijdelijk verlammen’, klinkt het bij het NWS Weather Prediction Center. Tijdelijk, want de reptielen worden weer levendig als de temperaturen stijgen. In Miami worden de koudste temperaturen in meer dan tien jaar voorspeld.