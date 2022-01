De nieuwe coronabetoging in Brussel, de zevende in twee maanden tijd, is zondag vreedzaam verlopen. Daar kan de opkomst ook wat mee te maken hebben, die was opvallend mager: volgens de politie waren er zo’n 1.600 betogers aanwezig. Een pak minder dan de verwachte 35.000 deelnemers. Na een toespraak bij het eindpunt, het Atomium, trokken de meeste betogers huiswaarts.

De start van de manifestatie was om 12 uur gepland aan station Brussel-Noord, maar werd uiteindelijk uitgesteld naar 13.30 uur omdat er aanvankelijk slechts tientallen mensen verzameld waren. Uiteindelijk telde de politie zo’n 1.600 betogers. Een stuk minder dan de 5.000 tot 50.000 die deelnamen aan de eerdere betogingen en ook minder dan verwacht. Eerder had organisator Belgium United For Freedom zich immers sterk gemaakt dat er ongeveer 35.000 deelnemers zouden komen opdagen.

Onder de deelnemers van de betoging - die op een paar bommetjes en één arrestatie na volkomen vreedzaam verliep - wel een bekend gezicht: dat van ‘W817’-acteur Jenne Decleir. ‘Ik stap mee omdat ik geloof in soevereiniteit, en die is momenteel ver te zoeken. Het feit dat je niks meer in vraag mag stellen: dat is geen democratie meer’, klinkt het.

Niet meer naar Jubelpark

Van het Noordstation werd koers gezet richting Jules De Troozsquare, de Koninginnelaan, de Koninklijk Parklaan en de Kunsenaarsstraat. Via de Emile Bockstaellaan en de Jan Sobieskilaan kwamen de betogers uiteindelijk aan op de Eeuwfeestlaan. Het eindpunt was het Atomium, anders dan de vorige betogingen. Die eindigden steevast in het Jubelpark. De Brusselse politie had het parcours in samenspraak met de organisatie verlegd, zei politiewoordvoerder Carla Lonneville. ‘De schade van de vorige betoging is nog niet hersteld. Daarmee is rekening gehouden om nu een alternatief parcours uit te stippelen.’

In de aanloop naar de betoging had de politie al laten weten ‘op het beste te hopen, maar voorbereid te zijn op het ergste’. ‘De vrije meningsuiting is belangrijk en de burgemeester wil zo veel mogelijk betogingen toelaten, maar het is een jammerlijke vaststelling dat het geweld toeneemt. Een kleine minderheid komt speciaal naar betogingen om amok te maken. Het blijft een klein percentage, maar ze zorgen voor enorme overlast.’ Zover is het deze keer dus niet gekomen.

Ook minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) sprak zich eerder uit tegen het geweld van de vorige betogingen. De federaal minister vindt het bovendien niet kunnen dat er ‘zoveel leugens en onzin’ worden verteld, klonk het zondag bij VTM Nieuws. ‘Zoals de beweringen dat de coronavaccins dodelijk zouden zijn. Die mensen zeggen dat ze vrij willen zijn, maar dat kan niet wanneer de ziekenhuizen volstromen en je niet in staat bent om de gezondheidszorg te organiseren’, aldus Vandenbroucke.

Afzetting van regering

Ditmaal schoof de organisator van de betoging een nieuwe eis naar voren: de afzetting van de regering. Volgens Belgium United For Freedom is het na de betogingen van de afgelopen weken immers duidelijk dat de regering niet naar hun verzuchtingen wil luisteren. Daarom hebben ze ook een petitie opgestart om gehoord te worden in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

De organisatie benadrukt dat ze niet tegen de coronamaatregelen zelf is, maar wel tegen de manier waarop die worden doorgevoerd. ‘Bij onze vorige betogingen hadden we een duidelijke vraag gesteld om een burgerdebat te krijgen over het Covid Safe Ticket en de verplichte vaccinatie tegen Covid-19’, zegt Sarkis Simonjan van Belgium United For Freedom. ‘Die betogingen en al onze brieven aan de verschillende ministers en de koning zijn duidelijk in dovemansoren gevallen. De regering blijkt dus niet te willen luisteren naar een deel van de bevolking dat zich niet wil laten vaccineren, en niet wil weten van een Covid Safe Ticket.’

In die omstandigheden ziet Belgium United For Freedom geen andere mogelijkheid meer dan de afzetting van de regering te vragen. Simonjan wijst er ook op dat een aantal landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Spanje, en Tsjechië hun coronamaatregelen al hebben opgeheven. Dat België daar nog geen aanstalten toe maakt, hoewel de economische schade van die maatregelen volgens hem in de tientallen miljarden loopt, is voor de man dan ook onaanvaardbaar. Ook vindt hij dat er te weinig rekening wordt gehouden met de bijwerkingen van de vaccins, en dat er in de media te weinig aandacht is voor het protest tegen de coronamaatregelen.

Omstreeks 16 uur gaf de politie een groot deel van het parcours al opnieuw vrij. De meeste betogers trokken na een toespraak op het eindpunt huiswaarts.