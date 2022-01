Union klopt nu ook Anderlecht en staat al twaalf punten los

De ploeg van de hoofdstad? Niet meer twijfelen, dat is momenteel Union. Anderlecht was dan wel de betere ploeg in de Brusselse derby, maar daar koop je niets mee. De competitieleider haalde het met 1-0, nadat het eerder dit seizoen ook al de heenwedstrijd in het Lotto Park met 1-3 was gaan winnen. De kloof tussen leider Union en nummer vier Anderlecht bedraagt nu al de volle vijftien punten. Union staat nu al twaalf punten los op eerste achtervolger Club Brugge, dat later vandaag nog speelt.

De openingsfase liet zich opmerken door een hele reeks felle, maar faire duels. Van kansen was er echter niet meteen sprake. Na iets meer dan tien minuten kreeg Union wel een vrije trap na truitje-trek van Olsson. Teuma legde breed naar Nielsen, die onbegrijpelijk geen bewaker bij zich had. De Deen kon aanleggen van net buiten de zestien, zijn schot week af op alwéér Olsson en belandde zo in doel. De eerste kans van de wedstrijd leverde meteen een voorsprong op voor de thuisploeg, het Dudenpark ontplofte.

Na twintig minuten was Anderlecht, waar Kouamé en Mykhaylichenko de plaats hadden ingenomen van Raman en Sardella, eindelijk een eerste keer aan zet. Doelman Moris kon een schot van Zirkzee met een beenveeg nog uit zijn doel jassen. Even later kreeg de Nederlander een nóg grotere kans op de gelijkmaker op aangeven van Gomez, maar hij besloot met een tam schotje op Moris.

De partij bleef ondertussen overlopen van de intensiteit. In zekere zin wel leuk om naar te kijken, maar het ging wel ten koste van de kansen. En het was natuurlijk in het nadeel van de techniciens van paars-wit, dat er niet in slaagde om uit de duels te blijven en zijn eigen spel op te dringen. Kort voor de pauze kreeg Undav nog een kopkansje, maar echt gevaarlijk was hij niet.

Behoorlijk ongevaarlijk

Na de rust waren er meteen wat kleine kansjes voor Anderlecht, onder meer op vrije trappen voor Refaelov en Gomez, maar het bleef allemaal behoorlijk ongevaarlijk, met dank aan een sterke luchtmacht bij Union. Aan de overkant was een doelpunt wél erg dichtbij. Nieuwkoop haalde keihard uit van ver, maar doelman Van Crombrugge stond paraat. Niet veel later kreeg paars-wit een nieuwe vrije trap. Gomez krulde goed richting verste hoek, maar Moris zweefde het leer uit zijn doel.

Het spel golfde eindelijk eens heerlijk op en neer en toen Van Crombrugge even een moment van nonchalance kende, kon Vanzeir hem ei zo na verrassen. Een tweede treffer van Union bleef maar nét uit. De thuisploeg begon overigens steeds meer te dreigen, vooral op de counter, haar handelsmerk. Vanzeir leek twintig minuten voor tijd de score te verdubbelen met het hoofd, maar Van Crombrugge pakte met een geweldige parade uit en duwde de bal nog op de lat. Wat later haalde Undav in één tijd uit maar pakte de Anderlecht-keeper alwéér uit met een topsave, en zo stond het nog altijd 1-0. Een paars-wit antwoord kwam er niet meer.