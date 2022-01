Nadal zwoegt zich naar toernooizege op Australian Open en schrijft 21ste grand slam op zijn naam

De Spanjaard Rafael Nadal (ATP 5) heeft de Australian Open gewonnen. In de finale van het grandslamtoernooi toonde hij zich in vijf sets (2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5) te sterk voor de Rus Daniil Medvedev (ATP 2).

Medvedev begon sterk en pakte meteen de eerste twee sets. Gaandeweg vocht Nadal zich echter weer in de wedstrijd. Hij won de derde en vierde set telkens met 6-4 en een vijfde set moest dus de beslissing brengen. In een uiterst spannende set toonde Nadal zich uiteindelijk de sterkste (7-5).

Record voor Nadal

Daniil Medvedev Foto: REUTERS

Rafael Nadal schreef geschiedenis in Melbourne: deze toernooiwinst betekent zijn 21ste grandslamtitel, dat is er één meer dan Novak Djokovic en Roger Federer. De Spanjaard won de Australian Open al één keer, in 2009.