Linda De Mol over onthullingen The Voice: ‘Wij zijn rijk en machtig, dus dan moet je kapot’

Linda De Mol zegt dat ze niets meer gaat zeggen. Maar niet zonder eerst uit te halen naar ‘sensatiezoekende opiniemakers’ die schreven en spraken over het schandaal bij The Voice. ‘Natuurlijk wist ik het niet.’

Ze zou ‘eerlijk en open alles vertellen’, schrijft de Nederlandse actrice en presentatrice Linda De Mol op de site van haar eigen tijdschrift Linda. ‘Dat was mijn intentie. Zodra ik weer een klein beetje uit het zwarte gat opgekrabbeld zou zijn, zou ik mijn verhaal doen op mijn eigen platform. Ik heb na gisteren besloten helemaal niets meer te zeggen.’

Kapot

Dat zwarte gat is geslagen na onthullingen over herhaaldelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van het tv-programma The Voice of Holland. Niet alleen was haar broer, mediamagnaat John De Mol, tot 2019 verantwoordelijk voor dat programma, haar inmiddels ex-partner Jeroen Rietbergen was er orkestleider en wordt door verschillende vrouwen beticht van schandalig gedrag. Na de onthullingen in het onlineprogramma Boos van Tim Hofman, kondigde Linda De Mol de breuk met Rietbergen aan.

De machtigste mediafamilie van Nederland ligt vandaag onder vuur. Linda De Mol spreekt over ‘een bizarre hetze’. Ze noemt de namen van ‘een handjevol sensatiezoekende journalisten’: o.a. Beau, Rob Goossens, Youp van’t Hek en ‘die sneue, intens valse Angela de Jong’. De Mol schrijft dat alles wat ze zegt door hen wordt weggezet als ‘verdraaien, liegen, in de doofpot stoppen, macht uitoefenen, verbloemen’. Wat hun motieven daarvoor zijn, lijkt De Mol te weten. ‘We zijn rijk en machtig, dus dan moet je kapot.’

‘Mijn broer sprak de volledige waarheid’

De vraag hoeveel de familie De Mol wist voor alles openbaar raakte, klinkt luid in Nederland. En dat volume ging nog omhoog toen bekendraakte dat twee vrouwen al in 2020 bij het tijdschrift Linda aanklopten om te vertellen dat ze slachtoffer waren van grensoverschrijdend gedrag door The Voice-coach Ali B. Het magazine heeft toen niets gepubliceerd daarover. Volgens creatief directeur Jildou van der Bijl liep hun research dood.

John De Mol staat aan het hoofd van Talpa, dat destijds The Voice maakte. Ook het blad Linda is tegenwoordig deel van Talpa. Maar dat moederbedrijf werd dus niet gewaarschuwd.

‘Het was de uitdrukkelijke wens van de slachtoffers, die vertrouwelijk bij ons hun trieste relaas deden over Ali B, dat ik hun verhalen niet aan mijn broer zou vertellen’, schrijft De Mol vandaag. Ze voegt eraan toe dat haar blad ‘de meisjes’ in contact heeft gebracht met Hofman, wat volgens haar ‘eens te meer bewijst dat ze geen idee had van het wangedrag van haar eigen man bij The Voice’. ‘Natuurlijk wist ik dat niet. En mijn broer sprak de volledige waarheid toen hij zei slechts van één incident op de hoogte te zijn.’

‘De leugen zit bij iemand anders’, vervolgt ze, ‘iemand die een ernstige verslaving blijkt te hebben’. Daarmee doelt ze op Rietbergen, waarmee ze impliciet zegt ook slachtoffer te zijn van hem.

Oproep aan slachtoffers

Linda De Mol roept de slachtoffers op contact met haar op te nemen. ‘Ik zou het fijn vinden jullie persoonlijk te kunnen vertellen hoe erg ik het vind en dat ik er iets aan gedaan had als ik het geweten had, maar ik wist het niet.’

Maar in het openbaar zegt ze dus de lippen stijf op elkaar te zullen houden. ‘Ik zeg helemaal niets meer en trek me voorlopig terug om eindelijk samen met mijn kinderen, die zielsveel van hun bonusvader hebben gehouden, aan het verdriet toe te komen. En me te laten steunen door mijn familie, want ja, we zijn er voor elkaar.’