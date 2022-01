Vlaams Belang wil btw omlaag en CST weg

Met een fysieke nieuwjaarsbijeenkomst zette Vlaams Belang in de verf dat het de coronamaatregelen beu is.

In tegenstelling tot die van andere partijen, vond de nieuwjaarsreceptie van het Vlaams Belang niet online plaats maar in openlucht, op het Hendrik Conscienceplein in Antwerpen. Daar riep voorzitter Tom Van Grieken op tot een verlaging van de btw op de energiefactuur naar zes procent en de afschaffing van het CST. ‘Genoeg is genoeg. CST, weg ermee!’ De oproep werd onthaald op gejoel en gejuich van de militanten die naar het plein waren afgezakt.

De keuze om fysiek samen te komen was symbolisch voor de onvrede die de partij probeerde te kanaliseren. ‘We zijn het beu’, was de teneur op het volle plein. Vlaams parlementslid Filip De Winter (Vlaams Belang) beperkte zich niet tot deze twee voorstellen, maar opende de bijeenkomst met een aanval op een Vlaams Belang-klassieker: de hoge ‘immigratiefactuur’.

Champagne en kaviaar

Voorzitter Van Grieken focuste op de beperkende coronamaatregelen, die wat hem betreft onmiddellijk op de schop moeten, en de energieprijzen. Om dat laatste tastbaar te maken, sprak hij over een telefoontje dat hij ontving van een bewoonster van een sociale woning, die zich zorgen maakte dat ze haar rekening niet meer zou kunnen betalen. Zo had hij nog vele oproepen ontvangen, zei hij. ‘Energie is geen luxeproduct, maar wordt nu belast zoals champagne en kaviaar.’ Volgens Van Grieken is het voor de overheid ‘kassa, kassa’ dankzij de hoge energieprijzen en dus ‘honderden miljoenen’ aan hogere btw-inkomsten. Dat er ook heel wat overheidsuitgaven mee stijgen liet hij onvermeld.

Opvallend, in De Zevende Dag haalde PVDA/PTB-fractieleider Sofie Merckx in haar pleidooi voor een btw-verlaging exact dezelfde voorbeelden van luxeproducten aan als Van Grieken: champagne en kaviaar.