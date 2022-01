Voormalig burgemeester Brussel Freddy Thielemans overleden

Freddy Thielemans (77), de voormalige burgemeester van Brussel, is overleden.

Freddy Thielemans (PS) was burgemeester van Brussel van april 1994 tot januari 1995 en van januari 2001 tot december 2013, toen hij werd opgevolgd door Yvan Mayeur. Hij was ook parlementslid in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Europees Parlement.

Huidig burgemeester van Brussel Philippe Close maakte het nieuws bekend via Twitter. ‘Vandaag weent Brussel’, schreef hij. Volgens Close ging het al een tijdje slecht met de gezondheid van Thielemans, sinds hij 5 jaar geleden thuis een ongeval had.

Freddy Thielemans werd 77 jaar.