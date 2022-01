Weerbericht | Bewolkte maar droge zondag

Het wordt een bewolkte maar droge zondag. Dat voorspelt het KMI.

Zondagochtend verwachten we in vele streken opklaringen die soms breed zijn, maar in de Hoge Ardennen zorgen de lage wolken tijdelijk en lokaal voor een slecht zicht. In de loop van de dag wordt het wisselend bewolkt met vooral aan zee veel zon. Het blijft droog bij maxima tussen 2 graden in de Hoge Venen en 8 graden in het centrum.

Zondagavond is het eerst nog halfbewolkt, maar geleidelijk neemt de bewolking toe door de nadering van een storing die de kuststreek bereikt rond middernacht. In de loop van de nacht trekt deze neerslagzone verder naar het centrum en later ook naar het zuidoosten. Achter de storing ontwikkelen er zich opklaringen in het westen tegen zonsopkomst. In Laag- en Midden- België valt er regen, maar in de Ardennen kan de neerslagzone een winters karakter aannemen. Op de toppen kan er zelfs een dun sneeuwlaagje ontstaan. De minima dalen naar waarden tussen -2 en +4 graden. In de kuststreek waait de wind krachtig met rukwinden tot 75 km/u.

Maandag verwachten we onstuimig weer met hoofdzakelijk over het centrum en het oosten perioden van regen of buien. In de Ardennen is de neerslag winters en daar kan er op de hoogten een sneeuwlaag van meerdere cm gevormd worden. Over het westen blijft het mogelijk overwegend droog en is de kans op opklaringen groter. De maxima schommelen van 1 graad in de Hoge Venen tot 7 graden over het westen. Er waait in het binnenland een vrij krachtige tot krachtige wind uit west tot noordwest met rukwinden tot 80 km/u. Aan zee is de wind meestal zeer krachtig met pieken van 80 à 90 km/u.

Dinsdag is het eerst regenachtig met in Hoog- België tijdelijk wat (smeltende) sneeuw, later gevolgd door regen. In de loop van de namiddag wordt het droger vanaf het noordwesten met mogelijk enkele opklaringen, maar in het zuidoosten blijft het regenachtig. De minima worden ‘s avonds bereikt en liggen tussen 3 of 4 graden in de Hoge Venen en 10 of 11 graden in het westen. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig, aan zee soms krachtig, ruimend naar west tot noordwest. Er zijn rukwinden mogelijk tot 55 km/u.

Woensdag kan er af en toe wat lichte neerslag vallen, maar blijft het toch vaak droog. Het is dikwijls zwaarbewolkt met tussendoor ook enkele opklaringen. We halen maxima van 4 tot 10 graden, wat zacht is voor de tijd van het jaar. De wind is matig uit west tot noordwest.

Donderdag valt er af en toe wat lichte regen of motregen. Wolkenvelden domineren het weerbeeld bij maxima van 4 tot 9 graden. Er waait een matige zuidwestenwind.

Vrijdag trekt een nieuwe regenzone van noordwest naar zuidoost over ons land. Nadien wordt het wisselend bewolkt met kans op buien. De maxima schommelen tussen 4 en 8 graden.

Zaterdag blijft het overwegend droog met een afwisseling van opklaringen, die mogelijk breed zijn, en wolkenvelden. De maxima liggen rond 7 of 8 graden in het centrum.