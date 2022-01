Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt voor het eerst in maand tijd

Het aantal patiënten dat met een coronabesmetting in de Belgische ziekenhuizen ligt, is voor het eerst in bijna een maand gedaald. Dat blijkt zondag uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano die het kabinet van minster van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke meedeelde.

Het aantal patiënten ging sinds 1 januari, toen er 1.704 coronapatiënten in de ziekenhuizen lagen, gestaag omhoog tot afgelopen vrijdag, toen de teller op 3.826 stond. Volgens de cijfers die zondag meegedeeld werden, lagen er zaterdag 3.755 coronapatiënten in de ziekenhuizen, de eerste daling in bijna een maand tijd.

Het aantal coronapatiënten op de afdelingen intensieve zorg steeg wel nog licht, van 367 naar 375.

Gedurende de periode van 20 tot 26 januari werden er 843.310 testen uitgevoerd, waarvan 390.810 positief bleken. De positiviteitsratio voor België was 46,34 procent voor deze periode.