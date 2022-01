Doelpuntenloos gelijkspel tussen Seraing en Eupen

Met een overwinning had Seraing kunnen oprukken naar de 16de plaats, maar tegen Eupen kwamen de Metallo’s niet verder dan een teleurstellend 0-0 gelijkspel. Seraing profiteert zo niet van het 3-3 gelijkspel tussen Zulte Waregem en Beerschot. Eupen is vooral blij dat het Seraing niet dichterbij ziet kruipen.

Bij Seraing werd Ibrahima Cissé, net terug van de Afrika Cup, meteen weer in de basis gedropt. Eupen-trainer Stefan Krämer greep rigoureus in na de 1 op 18. Ten opzichte van de 0-2-nederlaag tegen Standard wijzigde de Duitse coach zijn ploeg op liefst vijf plekken. Behalve de geblesseerde Amat verdwenen Magnée, Lambert, N‘Dri en Ngoy uit de ploeg. Hun vervangers waren Cools, Déom, Prevljak, Alloh en Gladbach-huurling Müsel, die een goeie beurt maakte.

De eerste helft was een vermakelijk kijkstuk, met een hoog tempo en behoorlijk veel kansen. Eupen voetbalde aardig en kreeg kleine mogelijkheden via Peeters en Müsel, maar zag vooral Seraing-spits Georges Mikautadze twee keer gevaarlijk voor doel opduiken. Eerst talmde de Metz-huurling te lang toen Eupen-keeper Nurudeen knullig de bal verloor. Daarna kon hij – en in tweede instantie Kilota – niet scoren na een goede aanval via Opare en Bernier over de rechterflank.

De tweede helft begon met een andere scheidsrechter. Kevin Van Damme bleek zich te hebben geblesseerd. Vierde man Brent Staessens loste hem af. Na rust werd het voetballend stukken minder. Veel duels, middenveldspel en afstandsschoten, zeer weinig combinaties of geslaagde acties.

De staat van de grasmat hielp niet. Eupen maakte in het slotkwartier nog het meeste aanspraak op de drie punten, maar verder dan een naast gemikte kopbal van Agbadou op hoekschop, kwamen de Oostkantonners niet.

Door de brilscore behoudt Seraing zijn voorsprong van tien punten op hekkensluiter Beerschot. Eupen hield eindelijk nog eens de nul, maar kon al voor de zevende match op rij niet winnen.