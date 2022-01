Vrouw omgekomen door CO-vergiftiging in Brussel: derde incident op week tijd

In Brussel is zaterdagnamiddag een vrouw om het leven gekomen door een CO-vergiftiging. Dat meldt de Brusselse brandweer. Het is al het derde ernstige incident met koolstofmonoxide op een week tijd, en de brandweer wijst dan ook nogmaals op de voorzorgsmaatregelen.

Het slachtoffer werd bewusteloos aangetroffen in haar badkamer. De hulpdiensten hebben nog geprobeerd haar te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De hulpdiensten werden zaterdagnamiddag omstreeks 17 uur opgeroepen met de melding dat een vrouw in de Belfortstraat het bewustzijn had verloren in haar badkamer, op de zolderverdieping van haar woning. Een ziekenwagen en een MUG-team gingen meteen ter plaatse en evacueerden de vrouw uit de woning. Er werd nog geprobeerd haar te reanimeren, maar die poging bleek vruchteloos.

Ook de brandweer kwam ter plaatse en mat in de badkamer zeer hoge CO-waarden. Naar alle waarschijnlijkheid werden die veroorzaakt door het waterverwarmingstoestel in de badkamer, maar wat er precies mis is met het toestel, moet verder onderzocht worden.

De echtgenoot van het slachtoffer was ook aanwezig in de woning maar was op de benedenverdieping en had geen CO ingeademd.

Derde incident

Het is al het derde ernstige incident met CO in de hoofdstad op minder dan een week tijd. Maandagnamiddag werd een 18-jarige jongeman in Sint-Joost-ten-Node het slachtoffer van een intoxicatie, en donderdagnamiddag overkwam een 40-jarige vrouw in Sint-Jans-Molenbeek hetzelfde. Beide slachtoffers werden in zorgwekkende toestand overgebracht naar het militair ziekenhuis in Neder-over-Heembeek.

Brandweerwoordvoerder Walter Derieuw wijst daarom nogmaals op de preventieve maatregelen om een CO-intoxicatie te voorkomen: ‘Zorg voor aanvoer van verse lucht en ventilatie. Laat een goedgekeurd apparaat plaatsen door een erkende technieker, laat deze ook de verplichte controle uitvoeren en een regelmatig onderhoud. De afvoer van de verbrandingsgassen dient ook conform te gebeuren en gecontroleerd te worden. Besteed ook aandacht aan de CO-waarschuwingen van het KMI.’

Koolstofmonoxide is geur-, kleur- en smaakloos, maar kunt u herkennen aan roetafzetting op de muur – bij abnormaal hoge vochtigheid en condensatie te zien in huis – en als meerdere personen gelijktijdig last hebben van klachten zoals hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid. Denkt u koolstofmonoxide waar te nemen? Neem dan contact op met de hulpdiensten via het nummer 112.