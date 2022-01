Zoë Backstedt kroont zich als topfavoriete tot wereldkampioene veldrijden bij meisjes junioren

Zoë Backstedt heeft zich gekroond tot wereldkampioene veldrijden bij de meisjes junioren. De Britse topfavoriete reed bijzonder vroeg weg van de tegenstand in het Amerikaanse Fayetteville en zette de rest op een halve minuut. De enige Belgische deelneemster, Fleur Moors, kende materiaalpech in de openingsronde en speelde geen rol van betekenis. De Nederlandse meisjes Leonie Bentveld en Lauren Molengraaf mochten mee op het podium.

De Britse, dochter van de Zweedse ex-winnaar van Parijs-Roubaix Magnus, liet de kopstart aan de Nederlandse Lauren Molengraaf. Maar op de beslissende klim op het razendsnelle parcours was het meteen over met de spanning: Backstedt ramde door en zette de rest op de definitieve achterstand. Onze Belgische deelneemster dan maar volgen? Ook niet, want Fleur Moors had na nog geen drie minuten al materiaalpech. Haar tube sprong van de velg, waardoor haar wedstrijd gereden was. Dubbel pech voor de Belgen, want nog voor de afreis moest Belgisch kampioene Xaydee Van Sinaey afzeggen met een coronabesmetting.

Foto: BELGA

Backstedt voelde zich in haar sas op het parcours in de Amerikaanse staat Arkansas en bouwde stelselmatig haar voorsprong uit. De Nederlandse Leonie Bentveld, die dit seizoen vaak de tweede beste renster in deze categorie was, schoof door naar de tweede plaats. Voor onze landgenote ging het rampscenario verder: de jonge Kempense had ook met kettingproblemen af te rekenen.

Het talrijk opgekomen publiek zag hoe er zoals verwacht geen maat stond op Backstedt, terwijl Bentveld en Molengraaf de tweede en derde positie afgetekend invulden. Moors redde haar race nog door in de voorlaatste ronde alsnog een thuisrijdster in te halen en zo ondanks alle pech niet laatste te worden. Ze finishte uiteindelijk als 21ste van de 24 deelnemers.

De leidster, ook wereldkampioene op de weg bij de meisjes junioren, kon de laatste ronde de risico’s beperken en naar haar nieuwste titel rijden. Ze vierde uitgebreid haar oververdiende wereldtitel aan de finishlijn in Arkansas. De Britse volgt Shirin van Anrooij op, die morgen strijdt voor de wereldtitel bij de beloften dames. De Nederlandse dames achter haar pakten de eerste van wellicht veel Oranje medailles op dit WK.

Foto: BELGA

Fleur Moors: ‘Verkeerde spoor gekozen’

Ze kwam om te leren en dat heeft Fleur Moors ongetwijfeld gedaan. Maar materiaalpech in de eerste ronde was niet in het scenario van de Bocholtse voorzien.

De 16-jarige juniore nam een uitstekende start en kwam na de eerste korte afdaling in zevende positie voorbij, in het spoor van de topfavorieten. Maar toen liep het fout. ‘Mijn start was inderdaad uitstekend’, sprak de Limburgse. ‘Maar dan heb ik in de tweede afdaling het verkeerde spoor gekozen, vrees ik.’

De gevolgen waren desastreus. De tube schoot van haar voorvelg zodat Moors al lopend haar wedstrijd verder moest zetten. Toen ze van fiets kon wisselen, had ze al meer dan twee minuten achterstand op de ongenaakbare Zoe Bäckstedt. ‘Ik vreesde heel even dat ik mijn eerste WK niet zou kunnen uitrijden, ook al omdat ik even later ook nog mijn ketting van het kamwiel zag gaan. Gelukkig verloor ik daar niet al te veel tijd. Uiteraard zag ik niemand nog voor mij maar ik ben blijven rijden en uiteindelijk kreeg ik enkele rensters in het vizier. In de laatste ronde ben ik nog twee meisjes gepasseerd. Voor de wedstrijd hadden ze me gezegd dat uitrijden het belangrijkste was. Dat heb ik in mijn achterhoofd gehouden en het is me uiteindelijk ook gelukt. Daarom ben ik best wel tevreden van mijn wedstrijd. Achteraf gezien heb ik ook wel genoten van mijn eerste WK.’ (gvdl)

Zoë Bäckstedt: ‘Ben in shock’

Wereldkampioene op de weg, Europees kampioene in de cross en nu ook wereldkampioene in het veld. Zoe Bäckstedt maakte zaterdag brandhout van de tegenstand in Fayetteville. ‘Ik ben wel een beetje in shock’, verklaarde ze na afloop.

Bäckstedt stelde wel dat ze in shock was, maar tijdens het flashinterview viel daar weinig van te merken. ‘Ik ben eerlijk gezegd in shock. Ik had een goed jaar op de weg en in de cross, maar door corona kon ik niet deelnemen aan het nationaal kampioenschap en aan de laatste wereldbekerwedstrijd (waardoor ze de eindzege misliep). Dat maakte me wat ongelukkig, maar ik denk anderzijds dat het me ook wel sterker maakte om terug te vechten. Dat gebruikte ik vandaag in mijn wedstrijd.’

Bäckstedt sloeg toe in de eerste ronde op de eerste klim. ‘’Ik sprak voor de wedstrijd met mijn coach en vroeg hem of het een goed idee was om op de eerste klim aan te vallen. Als ik me goed voelde, mocht ik ervoor gaan. Aan de voet van de klim kwam ik als tweede aan en versnelde ik en op de top hoorde ik al dat ik tien seconden voorsprong had. Toen besliste ik om maar gewoon door te gaan. Ik ging telkens voluit op die klim, want ik wist dat ik daar het verschil kon maken en dat heb ik ook gedaan.’

Met succes en de regenboogtrui als resultaat voor de 17-jarige dochter van Magnus Bäckstedt.