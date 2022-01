Lesgever geschorst aan Nederlandse universiteit na verkondigen van complottheorieën in colleges

Lesgever Tjeerd Andringa, hoofddocent cognitieve wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen, mag voorlopig geen les meer geven. In zijn lessen zou hij regelmatig complottheorieën verkondigen. De universiteit heeft een onafhankelijk onderzoek gevorderd.

Een kritisch artikel van het onafhankelijke universiteitsblad Ukrant schetste een uitgebreid portret van de lesmethodes van Tjeerd Andringa. Vooral in het vak ‘systems view of live’, waarin hij eerstejaarsstudenten ‘kritisch denken’ bijbrengt, ging hij volgens het artikel regelmatig uit de bocht. Verschillende studenten meldden dat er een vijandige sfeer hing van zodra er tegen de standpunten van Andringa werd ingegaan. Ook in zijn commentaar op werkstukken van studenten zou de docent zich eenzijdig hebben uitgelaten. Wie zijn standpunt bevestigde, kreeg goede commentaar. Wie tegen hem inging, kon extra tegengas verwachten.

De coronacrisis zette de zaken extra op scherp. Andringa propageerde een wetenschappelijk onbewezen verband tussen vaccinaties en autisme en had het in buitenuniversitaire colleges over ‘de dominerende positie van de Joden’. Ook liet hij meermaals zijn twijfels horen over de gebeurtenissen op 9/11 en minimaliseerde hij de klimaatverandering.

De buitenuniversitaire colleges vonden plaats op de duurzame boerderij van zijn echtgenote. Een student diende na het volgen van zo’n college in de herfst van 2020 een klacht in bij de universiteit. Andringa werd op het matje geroepen door het bestuur en kreeg een berisping. Zijn colleges zouden drie jaar overzien worden.

Populaire docent

‘Vastgesteld is dat door deze onrust de betrokken docent, Tjeerd Andringa, geen onderwijs kan geven zoals beide partijen dat willen’, schrijft de universiteit in een mededeling na de commotie die ontstaan was door het artikel. ‘Daarom is besloten dat hij lopende het onderzoek en in afwachting van de uitkomst daarvan geen onderwijs zal verzorgen aan UCG.’ De universiteit zei aan UKrant dat ze het onderzoek nog dit jaar willen afronden.

Volgens de Ukrant is Andringa een erg populaire docent. Hij studeerde fysica en haalde in 2002 een doctoraat in wiskunde en natuurwetenschappen voor zijn onderzoek naar akoestiek en geluidswaarneming. Volgens de website van de Rijksuniversiteit gaat zijn academische interesse echter breder en wordt hij vooral gedreven door de vraag hoe ‘handelende wezens (mensen, dieren, AI)’ de wereld begrijpen.

Als docent wil hij studenten ‘de uitdagingen van de moderne maatschappij’ bijbrengen. Hij doceerde aan de University College Groningen, een internationale faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen, waarin de studenten een eigen pad uittekenen en vakken uit verschillende disciplines opnemen.