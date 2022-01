Ingetogen begrafenis voor Dean Verberckmoes: 200 sympathisanten volgden buiten mee

In de Sint-Laurentiuskerk in Verrebroek heeft zaterdagnamiddag de begrafenis van Dean Verberckmoes (4) plaatsgevonden. Tijdens de ingetogen uitvaartplechtigheid werden onder meer een brief voorgelezen van mama Elke en strooiden de kindjes die met Dean in de klas zaten in vrije basisschool De Verrekijker, ook nog met sterretjes in de kerk, ter nagedachtenis van de jongen.

In de kerk zaten zo’n 250 mensen om afscheid te nemen van Dean. Buiten waren twee schermen opgesteld zodat andere sympathisanten de dienst mee konden volgen. In totaal zouden er zowat 400 mensen aanwezig geweest zijn. Daaronder ook heel wat motorrijders, die vorige week ook al hulde brachten aan Dean in Sint-Niklaas. Er heerste een rustige en zwijgzame sfeer.

Een kleine witte kist stond vooraan de kerk opgesteld met een foto van Dean. Daartegen leunde een knuffel van Winnie de Poeh, omringd door kaarsen. De familie van de jongen nam tijdens de plechtigheid het woord in een brief die de mama en tante van Dean hadden neergeschreven. Daarna strooiden de klasgenootjes van de kleine jongen sterretjes rond de kist.

De jongen werd het laatst gezien in Sint-Niklaas met Dave De Kock. Vermoedelijk bracht hij het jongetje om het leven. Dean woonde met zijn moeder en zus in Verrebroek. Maandag 17 januari werd het lichaam van Dean aangetroffen ter hoogte van het Nederlandse werkeiland Neeltje Jans aan de Oosterschelde in Zeeland. Hij was zaterdag als vermist opgegeven.

Het is nog onduidelijk hoe Dean Verberckmoes om het leven kwam. Verdachte Dave De Kock paste sinds woensdag 12 januari samen met zijn vriendin R. W. op de vierjarige jongen. Donderdag bracht hij hem niet terug, tegen de afspraak met de grootouders in. Moeder Elke Verberckmoes sloeg zaterdag alarm en schakelde de politie in. De politie vermoedt dat de verdachte het lichaam van het kind zaterdag al achterliet aan Neeltje Jans.

Verdachte De Kock werd in 2010 al eens veroordeeld tot tien jaar cel omdat hij zijn toenmalige stiefzoontje gruwelijk had mishandeld, waardoor die om het leven kwam. De zaak lokte heel wat reacties en discussies uit over strafopvolging en de behandeling van veroordeelden met psychiatrische problemen.