Amerikaanse Oostkust zet zich schrap voor sneeuwstorm: noodtoestand in vijf staten

In het oosten van de Verenigde Staten maakt men zich op voor een zware sneeuwstorm. Uit voorzorg zijn zo’n 5.000 vluchten geschrapt.

Zaterdagochtend is het in meerdere staten al beginnen te sneeuwen. De storm zou zich uitstrekken van Maine in het noorden tot North-Carolina. Er wordt veel sneeuw verwacht - op sommige plaatsen meer dan 30 centimeter - in combinatie met hevige windstoten. De weerdiensten waarschuwen ook voor wateroverlast aan de kust.

Vijf staten (New York, New Jersey, Maryland, Rhode Island en Virginia) hebben de noodtoestand uitgeroepen. De inwoners is gevraagd om zo veel mogelijk binnen te blijven en zich enkel te verplaatsen indien strikt noodzakelijk. In het gebied wonen zo’n 75 miljoen mensen.

Tussen vrijdag en zondag zijn 5.000 Amerikaanse vluchten geannuleerd.

Michelle Wi, de burgemeester van Boston, zei dat het een ‘historische storm’ zou kunnen zijn. In de regio rond Boston zou volgens meteorologen tot 61 centimeter sneeuw kunnen vallen. Het record van 70 centimeter viel in 2003.

Experts sluiten ook het weerfenomeen ‘bombogenese’ niet uit, Dat is een zeer snelle luchtdrukdaling waardoor heftige stormen ontstaan. Volgens de Amerikaanse weerdienst NOAA wordt dat veroorzaakt door het op elkaar botsen van zeer koude en warme luchtmassa’s. Vele meteorologen spreken dan ook van een ‘bomcycloon’.

In Florida wordt de koudste temperatuur in jaren verwacht.