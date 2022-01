Het was lang wachten op een nieuw werk van de Finse kunstenaar Juho Konkkola, maar hij had daar een goeie reden voor. Al die tijd was hij bezig met de creatie van een origami die liefst 109 uur vouwwerk vergde. Uit een groot papier wist de Konkkola twee schermende ridders te creëren. Het verbluffende proces en resultaat is te bekijken in bovenstaande video.