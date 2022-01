Ashleigh Barty wint Australian Open voor thuispubliek

Ashleigh Barty heeft voor het eerst de Australian Open gewonnen. Ze kreeg de Amerikaanse Danielle Collins in twee sets op de knieën: 6-3 en 7-6.

Barty maakte haar favorietenrol waar en is de eerste Australische winnares sinds Chris O’Neil in 1978. Voor een uitzinnig publiek versloeg ze Danielle Collins. Na een uur en 27 minuten prijkte de 6-3, 7-6 (7/2) eindstand op het scorebord in de Rod Laver Arena.

In de eerste set had Barty genoeg aan een break in het vierde game. Daarna kwam ze 1-5 achter in de tweede, maar de Australische zette de scheve situatie alsnog recht. Haar eerste matchbal bij 6-2 in de tiebreak was meteen de goede.

Voor Barty is het haar derde grandslamtitel. In 2019 won ze Roland Garros, vorig jaar was ze de beste op Wimbledon. Op de Australian Open was een halve finale, in 2020, tot dusver haar beste resultaat.

Op haar 25ste staat Barty op de top van haar kunnen. Het hele land stond achter haar. Haar overgrootmoeder is een telg van de inheemse Ngarigo, een Aboriginal-volk.

De 28-jarige Collins speelde haar allereerste grandslamfinale. Haar beste uitslag tot dusver was een halve finale op de Australian Open van 2019. Toen botste ze op de Tsjechische Petra Kvitova. De Amerikaanse won al drie WTA-titels (vorig jaar in Palermo en San José, in 2018 in Newport Beach) en had tot vandaag nog nooit een finale verloren.