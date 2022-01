Ook Joni Mitchell haalt muziek weg van Spotify

Joni Mitchell wil net zoals Neil Young al haar muziek van Spotify halen. Ook zij vindt dat de Zweedse streamingdienst bijdraagt aan desinformatie rond de coronavaccins.

‘Ik heb besloten om al mijn muziek van Spotify te verwijderen’, schrijft de Canadese singer-songwriter, bekend van ‘Big Yellow Taxi’. Ze steunt daarmee muzikant Neil Young in zijn strijd tegen de podcast van de populaire maar controversiële Joe Rogan.

‘Onverantwoordelijke mensen verspreiden leugens die mensen het leven kosten. Ik ben solidair met Neil Young en de wereldwijde wetenschappelijke en medische gemeenschappen in deze zaak’, schrijft de 78-jarige Mitchell, die 3,7 miljoen abonnees heeft op Spotify, in een open brief op haar website.

Het Zweedse platform heeft nog niet gereageerd.

Desinformatie

Neil Young kondigde woensdag al aan de streamingdienst de rug toe te keren. De Amerikaans-Canadese zanger heeft 2,4 miljoen abonnees en meer dan zes miljoen luisteraars per maand op Spotify, de grootste muziekstreamingdienst ter wereld.

Zowel Mitchel als Young vindt dat Spotify bijdraagt aan desinformatie rond de coronavaccins, door een platform te verschaffen aan de podcaster Joe Rogan. Die nodigt in zijn The Joe Rogan Experience (JRE) geregeld controversiële gasten uit, en de laatste in die rij was viroloog Robert Malone. Die ­beweerde onder meer dat vaccinatie het ­risico op complicaties net verhoogt voor wie al eens covid-19 doormaakte.

Begin deze maand uitten meer dan ­duizend artsen en wetenschappers met een open brief ook al hun bezorgheid over ‘de desinformatie in JRE’. Young riep andere artiesten op om hem te steunen.

Spotify liet eerder in een reactie weten dat de streamingdienst sinds de start van de pandemie al meer dan 20.000 podcasts gerelateerd aan covid heeft verwijderd. Maar over Joe Rogan zei de streamingsdienst niets.