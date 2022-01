Politieke patstelling rond energiefactuur houdt aan

Op de ministerraad en de daaropvolgende vergadering van topministers vrijdag stond de aanpak van de hoge energiefactuur niet op de agenda. Dit weekend worden de gesprekken op het ­niveau van de kabinetsexperts voortgezet, maar verdere poli­tieke onderhandelingen worden niet verwacht. ‘Dat zal voor begin volgende week zijn’, klinkt het.

De patstelling houdt aan. De kabinetten van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) werken nog steeds aan de voorbereiding van een ‘slimme’ btw-verlaging, waarbij een verlaging van het tarief van 21 naar 6 procent wordt aangevuld met een systeem waarbij de accijnzen kunnen fluctueren naargelang de markt en het gebruik.

Maar vooral Open VLD is beducht om een te groot gat in de begroting te slaan door nu een btw-verlaging goed te keuren zonder dat duidelijk is wat de precieze compensaties daarvoor zijn. Premier Alexander De Croo (Open VLD) stelt daarom een energiecheque van 100 euro voor per gezin, maar dat is dan weer ruimschoots onvoldoende voor de socialisten.

De impasse zet de verlenging van het sociaal tarief voor de laagste inkomens, waarover wel politieke overeenstemming is, op de helling. Maandag is de deadline om het stopzetten daarvan te voor­komen.