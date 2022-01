Fotograaf valt en sterft door onverschillige voorbijgangers

Een 84-jarige man maakte een val in het centrum in Parijs. Pas negen uur later belde iemand om hulp.

René Robert, een Frans-Zwitserse fotograaf die bekendheid verwierf door zijn foto’s van flamencodansers, maakte woensdag zijn klassieke avondwandeling in de buurt van de rue de Turbigo in Parijs, waar hij woonde. Rond 21 uur werd hij onwel en viel hij.

Pas negen uur later werden de hulpdiensten verwittigd door een dakloze, die Robert op het trottoir zal liggen. De foto­graaf was volledig onderkoeld en overleed kort na zijn aankomst in het ziekenhuis.

Michel Mompontet, een journalist, zei dat zijn vriend stierf ‘door onverschilligheid’. ‘Als deze vreselijke dood enig nut kan hebben, zou het dit zijn: wanneer een mens op het trottoir ligt, zouden we moeten controleren hoe het met hem of haar gaat – hoe druk we het ook hebben. Laten we een seconde­ halt houden.’ Ook de krant Le Figaro schreef dat Robert­ ‘door onverschilligheid’ gestorven was.

Redder van de mensheid

Over het feit dat een dakloze uiteindelijk een initiatief nam, zei Mompontet: ‘Ik zou zo graag willen weten wie hij is. Hij was de enige om de mensheid te redden, ook al was het te laat.’ Terzelfdertijd erkende hij dat hij zelf niet zeker is dat hij zou stoppen als hij een man op de grond zag liggen. ‘Heb ik mij nooit afgekeerd van een dakloze die voor een deur ligt?’

Volgens daklozenorganisaties sterven in Frankrijk elk jaar ongeveer 600 mensen op straat.