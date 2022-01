Belgische Sofia Costoulas grijpt naast eindzege junioren in Australian Open

Sofia Costoulas (ITF-10) heeft zaterdag in Melbourne naast de eindzege gegrepen op het Australian Open voor junioren. In de finale moest de 16-jarige Belgische haar meerdere erkennen in de Kroatische nummer een van de wereld Petra Marcinko. Het werd 7-5 en 6-1 in 1 uur en 16 minuten.

Sofia Costoulas kon België een tiende grandslamzege in deze leeftijdscategorie bezorgen, maar geraakte niet voorbij haar Kroatische leeftijdsgenote Petra Marcinko, die de juniorenranking aanvoert. Tot dusver kon alleen An-Sophie Mestach in 2011 de Australian Open voor junioren winnen.

Het was voor Costoulas, die traint op de Kim Clijsters Academy, de eerste keer dat ze in de finale finale van een grandslam stond

Sofia Costoulas en Petra Marcinko na de finale. Foto: BELGA

Zeven van de negen Belgische grandslamtitels bij de junioren werden gewonnen door meisjes. Kirsten Flipkens was in 2003 de beste op Wimbledon en de US Open, Justine Henin won Roland Garros in 1997 en Nancy Feber Wimbledon in 1993. In een verder verleden waren er titels voor Geneviève Domken (in 1947) en Christiane Mercelis (in 1949) op Wimbledon. Bij de jongens zegevierde Jacky Brichant in 1947 op Roland Garros, waar ook Kimmer Coppejans in 2012 de beste was.

Verschillende Belgische meisjes haalden een finale maar konden de laatste horde niet nemen. Dat is het geval voor Laurence Courtois (1992) en Kim Clijsters (1998) op Wimbledon en Michelle Rucquoy (1959 en 1960) en Courtois (1993) op Roland Garros. Drie Belgische jongens verloren de finale in Parijs: Jacky Brichant (1948), Gino Mezzi (1951) en Francis Andries (1953).