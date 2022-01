Ombudsdienst streng voor geheimhouding sms’jes Von der Leyen en Pfizer-ceo

De Europese Commissie wekt de indruk dat Von der Leyen iets te verbergen heeft over haar sms-verkeer met de topman van Pfizer.

De Europese ombudsvrouw, Emily O’Reilly, is zeer kritisch voor de manier waarop de Commissie reageerde op de vraag van een journalist om inzage te krijgen in het sms-verkeer tussen voorzitter Ursula von der Leyen en Pfizer-topman Albert Bourla over de aankoop van coronavaccins.

De Commissie antwoordde de journalist dat zulke boodschappen niet werden bijgehouden. Maar uit onderzoek van de ombudsvrouw blijkt dat het kabinet van Von der Leyen nooit de expliciete vraag kreeg om ook te verifiëren of er sms’jes bestonden. Wanbeheer, noemt O’Reilly het: ‘De Commissie vroeg het kabinet enkel om uit te kijken naar documenten die beantwoorden aan de interne criteria van de Commissie voor registratie - sms’jes vallen daar voorlopig niet onder.’

Dat laatste klopt niet anno 2022, aldus O’Reilly: ‘Wat telt, is de inhoud van het document. Als sms’jes gaan over Europees beleid en beslissingen, moeten ze als documenten behandeld worden.’ Ze beveelt de Commissie aan beter te onderzoeken of er sms’jes bestaan.

‘Substantieel bijdragen tot beleid’

De woordvoerder van de Commissie hield zich vanmiddag op de vlakte bij vragen om extra uitleg omdat het O’Reilly toekomt antwoorden te krijgen op haar opmerkingen. Hij erkende wel dat documenten die substantieel bijdragen tot Europees beleid in principe geregistreerd moeten worden, of het nu papieren of digitale documenten zijn. ‘Maar dat wil niet zeggen dat elke sms of Whatsapp moet worden bewaard.’

Ook Europarlementsleden zijn kritisch. Volgens Sophie in ’t Veld (D66) probeert de Commissie steeds vaker de transparantieregels te omzeilen. Maar het parlement kan de Commissie niet dwingen tot transparantie. Kathleen Van Brempt (Vooruit) wil het via een andere weg proberen: de bijzondere commissie die de aanpak van de pandemie in de EU gaat evalueren. ‘We weten dat persoonlijke diplomatie tussen de Commissie en de farma-industrie een belangrijke rol speelde bij de aankoop van de vaccins. Het is een publiek geheim dat Pfizer achter de schermen zware druk uitoefent op de Commissie om geen toegevingen te doen aan de ontwikkelingslanden over de patenten in de Wereldhandelsorganisatie. We moeten weten wat Von der Leyen aan Bourla beloofde.’ Of dat zal lukken, zal afhangen van de definiëring van het mandaat van de bijzondere commissie.