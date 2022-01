België derde in gemengde aflossing op WK veldrijden

België is het Amerikaanse Fayetteville derde geworden in de mixed relay, een testevent op het WK veldrijden. Het goud was voor Italië, zilver voor de VS.

Aan de start van de gemengde aflossing stonden zeven ploegen uit vijf landen, want om toch genoeg volk aan de start te hebben namen Canada en gastland VS deel met twee teams. Donderdag was al beslist om de ploegen te verkleinen tot vier renners in plaats van zes. In de mixed relay teams mochten twee profs zitten (een man en een vrouw), de andere twee renners moesten uit de U23 of junioren komen. Officieel was het ook een testevent, nog geen echt WK dus.

Daan Soete was de startrenner voor de Belgen en hij sloeg meteen een kloof. Met acht seconden voorsprong stuurde hij na één ronde belofte Kiona Crabbé op pad. De Verenigde Staten wisselden als tweede, Italië als derde. Tsjechë, met Michael Boros, pakte snel de leidersplaats over. Logisch, hij was de enige man in de tweede ronde. Maar door kettingproblemen stond hij een tijdje te voet. Italië, met eliterenster Silvia Persico nam over, maar het was toch Tsjechië dat als eerste kon wisselen, voor Italië, de Verenigde Staten en België (op dertig seconden).

Davide Toneatti (Italië). Foto: BELGA

Alicia Franck had wat goed te maken en zette samen met Clara Honsiger de achtervolging in. Kristyna Zemanova hield echter stand voor Tsjechië en tikte als eerste aan voor de Verenigde Staten en Italië (Lucia Bramati). Franck loste af als vierde, op twintig seconden.

Het moest dus gebeuren in de slotronde en die taak bij de Belgen was weggelegd voor belofte Niels Vandeputte. Italië (Davide Toneatti) en de VS (Scott Funston) reden weg van de 44-jarige Katerina Nash. Vandeputte kon Nash snel voorbijrijden en zette de achtervolging in op het leidersduo, waar Toneatti solo ging en zo de Italianen de zege bezorgden, voor de VS en België.

Uitslag mixed relay:

1. Italië

2. VS +7”

3. België +16”

4. Canada +46”

5. VS +48”

6. Tsjechië +1’10

7. Canada +1’56”