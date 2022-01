Brug stort in, luttele uren voor president Biden er komt speechen over infrastructuur

In Pittsburgh, een stad in de Amerikaanse staat Pennsylvania, heeft een brug het begeven. Enkele uren later zou president Joe Biden er komen speechen over zijn investeringsproject in infrastructuur.

Op foto’s is te zien hoe een besneeuwde brug naar beneden zakte. De brug heeft daarmee 3 auto’s en een bus in z’n val meegesleept. Er vielen geen doden. Tien mensen raakten lichtgewond, waarvan er 3 naar het ziekenhuis werden overgebracht. Onder de brug lag ook een gasleiding. Die is nu afgesloten. Volgens CNN is een gaslek of -explosie uitgesloten. De specifieke oorzaak van het ongeval wordt momenteel onderzocht.

Amerikaans president Biden wil net met z’n ‘Build Back Better’-programma povere wegen, gebouwen en bruggen opwaarderen. Daarvoor trok hij een recordaantal dollars uit. Het Witte Huis liet intussen weten dat het verder gaat met het geplande bezoek aan Pittsburgh. In een statement bedankte Biden ook de hulpverleners.

Foto: AP

Volgens John Fetterman, Luitenant-gouverneur van Pennsylvanië voor de democraten, toont het incident aan hoe slecht het gesteld is met de Amerikaanse weginfrastructuur. ‘Het is jammer dat het op zo’n vreselijke manier moet duidelijk worden’, vindt hij. Hij geeft ook aan dat het slechte weer er gelukkig voor zorgde dat er weinig volk op de baan was.

Foto: AP