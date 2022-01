Jos B. in hoger beroep veroordeeld tot 16 jaar celstraf in zaak Nicky Verstappen

De Nederlander Jos B. is veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf voor het ontvoeren van, plegen van ontucht met en doodslag op Nicky Verstappen. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch vrijdag in hoger beroep bepaald.

De straf is 3,5 jaar langer dan de die door een rechtbank werd opgelegd. In november 2020 werd B. veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor bezit van kinderporno, verkrachting en vrijheidsberoving die heeft geleid tot de dood van Nicky Verstappen. Zowel B. als het Nederlandse Openbaar Ministerie gingen daarop in hoger beroep.

Brunssummerheide

In de nacht van 9 op 10 augustus 1998 verdween Nicky Verstappen terwijl hij op jeugdkamp was op de Brunssummerheide. Het levenloze lichaam van de 11-jarige jongen werd een dag later in een nabijgelegen kerstbomenperceel gevonden. Na grootschalig DNA-onderzoek kwam de politie B. in 2018 op het spoor. De Nederlandse Limburger leek spoorloos, maar werd na een klopjacht in Spanje opgepakt.

De 59-jarige B. zegt niets met het overlijden van Verstappen te maken te hebben. Hij heeft toegegeven dat hij de jongen destijds heeft gevonden, maar houdt vol dat de jongen toen al was overleden. De vondst van het lichaam heeft B. nooit durven melden, omdat hij bang was dat hij vanwege zijn zedenverleden meteen van een misdaad verdacht zou worden.