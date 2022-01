Antwerpen breidt uit: Borsbeek nieuw district van stad

De gemeente Borsbeek wordt vanaf 2025 het tiende district van de stad Antwerpen.

Antwerpen wordt groter. Borsbeek en Antwerpen gaan fusiegesprekken opstarten. De bedoeling is dat Borsbeek vanaf 2025 het tiende district wordt van de stad.

Door samen te gaan met de stad Antwerpen en niet te fusioneren met een andere buurgemeente behoudt Borsbeek een eigen apart bestuur. De huidige districten hebben immers een apart bestuurscollege en de inwoners worden vertegenwoordigd door een eigen districtsraad. ‘Belangrijk is dat we een eigen bestuursorgaan behouden’, zei burgemeester Dis Van Berckelaer op een persconferentie. ‘We gaan van een dorp naast de stad naar een dorp in de stad.’

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) spreekt van een ‘historische stap’. ‘Hier is achter de schermen lang aan gewerkt. De overstap kan rimpelloos verlopen.’

De Wever beseft dat sommige inwoners van Borsbeek zich misschien zorgen zullen maken, maar volgens hem zal het toekomstige disctrict zijn eigenheid zal kunnen behouden.

Qua inwonersaantal (11.077 volgens de laatste tellingen) wordt Borsbeek na het Polderdistrict Berendrecht-Zandvliet-Lillo het tweede kleinste district. Ook qua oppervlakte zal Borsbeek tot de ‘kleintjes’ behoren. Met een oppervlakte van zo’n 3.9 km² is Borsbeek even groot als Borgerhout, momenteel het kleinste van de negen districten.

Ook de huidige districten waren vroeger aparte gemeenten, maar kwamen na de fusiewet in 1983 bij de stad Antwerpen terecht.