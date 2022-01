Hoe overleef je een pandemie? De tv-reeks ‘Station eleven’ weet het

Deze week in Radar: ‘Station eleven’, troostende tv-fictie over een pandemie, en de prachtige straatfotografie van Helen Levitt.





Station eleven, momenteel te zien op Streamz, is uitdagende tv-fictie over een dodelijk virus dat de samenleving ten gronde richt. Maar het is vooral een schitterende reeks over de kracht van cultuur en verhalen, zo weet mediaredactrice Valerie Droeven.

En ken je Helen Levitt al? Een mysterieuze Amerikaanse fotografe die prachtige straatfotografie heeft gemaakt van het New York van de jaren 30. Voor het eerst zijn haar foto’s te zien in ons land. Fotograaf Michiel Hendryckx en cultuurredactrice Veerle Vanden Bosch vertellen wat haar fotografie zo baanbrekend en tegelijk tijdloos maakt.

