Twaalfjarige voorgeleid voor poging doodslag op wijkagent

De twaalfjarige jongen die donderdag in Peer een wijkagent tweemaal met een mes in de rug stak, wordt vrijdagnamiddag bij de jeugdrechter in Hasselt voorgeleid wegens poging tot doodslag. Zijn 17-jarige broer wordt ook voorgeleid onder de voorlopige juridische kwalificatie van weerspannigheid in bende.

‘De jeugdrechter zal oordelen over de gepaste maatregelen, rekening houdend met onder meer de ernst van de feiten, de persoonlijkheid van de minderjarigen en hun leefomstandigheden’, zegt persmagistraat Bruno Coppin van het parket van Limburg.

Na een discussie stak een twaalfjarige jongen een 41-jarige wijkagent in de Collegelaan in Peer met een mes neer. Hij raakte ernstig gewond, maar verkeerde niet in levensgevaar. De twaalfjarige, zijn broer en moeder werden na de gebeurtenissen opgepakt.

Let op: deze beelden kunnen als schokkend ervaren worden

De wijkagent was donderdag rond 15.30 uur aan de schoolomgeving van het Agnetencollege het verkeer aan het regelen. Er was blijkbaar een file ontstaan. De moeder en haar zeventienjarige zoon kwamen de twaalfjarige jongen oppikken. Op een bepaald moment ontstond er een discussie, waarna de wijkagent een poging wilde ondernemen om het voertuig van de moeder te controleren. De twaalfjarige jongen stormde toen met het mes op de wijkagent af en haalde met het wapen uit.

Blijkbaar had de jongen het mes – het zou gaan om een zakmes – in de loop van donderdag op school van een dertienjarig meisje gekregen. Het is niet bekend waarom het meisje het mes mee naar school had genomen. Ze zou niets met de feiten zelf te maken hebben.

Het meisje is ook ondervraagd, maar haar wordt niets ten laste gelegd. De zeventienjarige broer van de messentrekker is gekend bij het gerecht. Hij en de twaalfjarige verblijven bij hun moeder in een gezin zonder vader.

De twee broers worden allebei in de loop van de namiddag bij de jeugdrechter in Hasselt voorgeleid. De twaalfjarige wordt voorlopig verdacht van ‘poging tot doodslag’, luidt het bij het parket van Limburg. Voor zijn oudere broer geldt de kwalificatie ‘weerspannigheid in bende’.

De moeder is nog gearresteerd. Vandaag/vrijdag zal beslist worden wat er met haar zal gebeuren.