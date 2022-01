Oekraïense werknemers bij essentiële diensten in de stad Lviv, krijgen een militaire opleiding. Volgens burgemeester Andriy Sadovyi, die ook aanwezig was op de training, moeten ze worden klaargestoomd om het land te beschermen. ‘Deze oefeningen zijn zeker nuttig, ze geven een soort zekerheid in geval van uitzonderlijke situaties. Nu weten we wat we moeten doen’, zei een medewerker tijdens een schietoefening.