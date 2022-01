Daniil Medvedev voegt zich bij Rafael Nadal in finale Australian Open

De Rus Daniil Medvedev (ATP 2) heeft zich vrijdag als tweede speler geplaatst voor de finale van de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar. In de Rod Laver Arena in Melbourne versloeg hij de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 4) in vier sets. Het werd 7-6 (7/5), 4-6, 6-4 en 6-1 na twee uur en 29 minuten tennis.

Medvedev neemt het zondag voor de titel op tegen Rafael Nadal (ATP 5). De Spanjaard klopte in de eerste halve finale de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 7) ook in vier sets.

Medvedev doet met zijn finaleplaats even goed als vorig jaar. Toen botste hij op de Serviër Novak Djokovic, die er dit keer niet bij is na zijn visumproblemen. De 25-jarige Rus mikt in de finale op een tweede grandslamtitel. Eind vorig seizoen schreef hij de US Open op zijn naam.

De boomlange Rus (1m98) speelde al vier keer tegen de tien jaar oudere Nadal, die in de onderlinge confrontaties met 3-1 leidt. Medvedev won wel hun laatste ontmoeting, in 2020 op de Masters in Londen. De twee troffen elkaar al een keer in een grandslamfinale, in 2019 op de US Open. Toen won Nadal in vijf sets.

Record voor Nadal?

Rafael Nadal kan zondag geschiedenis schrijven. Bij winst steekt hij zijn 21e grandslamtitel op zak. Voorlopig deelt hij het record van 20 titels met Djokovic en Roger Federer. De Spanjaard won de Australian Open al één keer, in 2009.

Voor Stefanos Tsitsipas eindigt de Australian Open net als vorig jaar en in 2019 in de halve finales. De 23-jarige Griek heeft nog geen grandslamtitel op zijn palmares. Hij haalde in 2021 de finale op Roland Garros maar verloor er van Djokovic.

De mannenfinale begint zondag om 9.30 uur Belgische tijd (19.30 uur in Melbourne).