Beurzen in de ban van de angst

Een golf van slecht nieuws jaagt beleggers schrik aan. De Bel20 duikt fors in het rood.

Europese beleggers duwen massaal op de verkoopknop. Onder meer het nieuws dat de Duitse economie gekrompen is, jaagt hen angst aan. Na enkele uren ochtendhandel staan 19 van de Bel20-aandelen in het rood. Alleen Galapagos profiteert nog van het nieuws over een nieuwe ceo. De Brusselse index levert 1,9 procent in. Technologie-aandeel Melexis is hekkensluiter met 3,5 procent verlies.

Dat de Duitse economie in het vierde kwartaal een stap achteruit zette kwam niet onverwacht. Maar de omvang van de krimp was wel groter dan op voorhand ingeschat was. Met -0,7 procent bedroeg het cijfer ruim het dubbele van de analistenconsensus. Door de covid-maatregelen hielden consumenten noodgedwongen de vinger op de knip. Bedrijven hadden dan weer te kampen met de problemen in de aanvoerlijnen, die maar niet opgelost raken.

‘Met dit zwakke kwartaal is de kans op een recessie in Duitsland vergroot’, zegt Carsten Brzeski van ING Duitsland tegen Bloomberg. ‘De hoge energieprijzen zullen blijven wegen op de consumptie van de huishoudens, zelfs als er de komende weken versoepelingen volgen’.

De Duitse Dax-index moet zo’n 1,8 procent achteruit, maar ook elders in Europa zijn rode cijfers troef. Parijs verlies 1,4 procent, Londen 1,2 procent.

Ook de oorlogsdreiging in Oekraïne blijft een bron van zorg, evenals de stijgende rente. De rendementen op de Europese tienjaarlijkse obligaties gingen gisteren omhoog, gedeeltelijk nog als reactie op de uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell eerder deze week.