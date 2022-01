Frankrijk bant therapie om lgbti-personen ‘te genezen’

Frankrijk heeft een wet goedgekeurd die conversietherapie verbiedt. De therapie heeft als doel lgbti-personen te ‘genezen van hun geaardheid’. ‘Jezelf zijn is geen misdaad’, zegt president Macron.

De nieuwe wet werd na een unanieme stemming goedgekeurd door de Franse Assemblée en maakt conversietherapie in Frankrijk strafbaar. ‘Er valt niks te genezen’, zegt Laurence Vanceunebrock (LREM), de Franse politica die de wet door het parlement loodste. ‘Deze wet is gericht tegen al diegenen die identiteit of seksuele geaardheid als een ziekte zien.’

Conversietherapie of homogenezing heeft als doel de seksuele geaardheid van een persoon te veranderen naar heteroseksueel, of de genderidentiteit van een individu te onderdrukken. De praktijken gaan ervan uit dat lgbti-personen een mentale ‘ziekte’ hebben die ‘genezen’ kan worden. Dit soort therapieën kunnen vaak erg schadelijk zijn.

Hoge boetes

De nieuwe wet stelt dat ‘herhaalde praktijken, gedragingen of uitlatingen met als doel de seksuele geaardheid of genderidentiteit van een persoon te wijzigen of te onderdrukken, bestraft kunnen worden met een gevangenisstraf van twee jaar en een geldboete van 30.000 euro’. De straffen kunnen nog hoger oplopen wanneer het over minderjarigen gaat of personen in kwetsbare situaties.

De Franse president Emmanuel Macron belooft om de wet snel te ondertekenen en is enthousiast. ‘Laten we trots zijn’, tweette hij. ‘Deze onwaardige praktijken horen niet thuis in de republiek. Omdat jezelf zijn geen misdaad is, omdat er niks te genezen valt.’

La loi interdisant les thérapies de conversion est adoptée à l'unanimité !

Soyons-en fiers, ces pratiques indignes n'ont pas leur place en République. Parce qu’être soi n’est pas un crime, parce qu’il n’y a rien à guérir. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 25, 2022

In België is conversietherapie nog steeds niet strafbaar. Volgens Çavaria, de Vlaamse belangenverdediger van lgbti-personen, werden er in 2019 en 2020 wel al wetsvoorstellen ingediend, maar bleven die tot nu toe zonder resultaat. Sarah Schlitz, staatssecretaris voor Gendergelijkheid en Gelijke Kansen (Ecolo), zette het punt in haar beleidsnota en belooft hierin om snel een nieuw wetsvoorstel in te dienen.