Naakte reus langs de E17 verkocht voor 29.513 euro

Het beeld van een naakte reus dat langs de E17 bij Waregem staat heeft een nieuwe eigenaar. Een man uit Gent legde op een veiling 29.513 euro voor de cycloop neer.

De naakte reus, ook wel bekend als Eenoog, stond sinds begin januari te koop. De voormalig eigenaar vertrekt naar Portugal en kan zijn cycloop niet meenemen, dus besloot hij hem te verkopen. Het beeld moest minimaal 10.000 euro opbrengen.

Wat de koper met Eenoog van plan is heeft hij niet bekendgemaakt. Bij de inboedel van de reus zitten de stellage waar hij op staat en het frame dat hem rechtop houdt. Ook krijgt de nieuwe eigenaar acht outfits die het beeld ooit gedragen heeft, waaronder een tenue van de Rode Duivels. De reus moet voor 25 februari van zijn huidige plek verdwenen zijn. Wanneer hij precies door zijn nieuwe eigenaar wordt opgehaald is nog niet duidelijk.

Verkoper Hervé Missiaen is blij dat de reus een nieuw thuis heeft. ‘Het doel van de cycloop was om langs de E17 iedere dag toch minstens iemand te laten glimlachen en die opdracht is toch wel zeker volbracht, denk ik’ zegt hij de VRT. ‘Heel veel mensen zullen de reus uiteindelijk missen, want hij was een iconisch referentiepunt geworden. Het is gewoon belangrijk dat de reus blijft verderleven.’

Kunstproject

Eenoog werd in 2000 gemaakt door de Italiaanse kunstenaar Marco Boggio Sella voor het Gentse kunstproject Over the edges. Na afloop van dit project belandde de reus in de opslag van het Smak, waar het op last van de brandweer weg moest. Het vond een tijdelijk onderkomen als een fors uit de kluiten gewassen tuinkabouter in een tuin in het Meetjesland, maar de plaatselijke dienst stedenbouw besloot dat het enorme ding een bouwovertreding vormde.

Zaakvoerder Hervé Missiaen van heftruckbedrijf HM International kreeg vervolgens het beeld in de smiezen, kocht het aan en zette het op het dak van zijn bedrijf. Niet iedereen was blij met de reus: in 2013 werd hij in brand gestoken en liet Missiaen hem opnieuw bouwen.