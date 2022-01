Op de ‘zwarte lijst’ van de Zorginspectie staan nu twaalf woonzorgcentra en één complex van serviceflats. Het zijn geen kleinigheden die ertoe leiden dat een rusthuis op de zwarte lijst belandt. De rapporten ­tonen vaak een waslijst ­aan tekortkomingen.

Het Agentschap Zorg en ­Gezondheid moest zélf bellen naar woonzorgcentrum Clos Bizet in Anderlecht. Of daar effectief een moord had plaatsgevonden, zoals in de krant had gestaan? Ja, het klopte. De politie ...