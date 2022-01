Amerikanen vrezen dat neergestorte F-35 in Chinese handen komt

De Verenigde Staten vrezen dat een Amerikaanse gevechtsvliegtuig dat eerder deze week in de Zuid-Chinese Zee is neergestort, in handen komt van de Chinezen. Aan boord van de F-35C zit veel hypergeavanceerde apparatuur.

Maandag stortte de Amerikaanse F-35C in de Zuid-Chinese Zee toen het gevechtsvliegtuig op een vliegdekschip probeerde te landen, maar te ver doorschoot en in het water terechtkwam.

Bij het ongeval raakten zeven Amerikaanse militairen gewond, waaronder de piloot. De Amerikaanse marine probeert het vliegtuig sinds dinsdag te bergen en ook Chinese onderzeeërs zouden naarstig naar het ding op zoek zijn.

Omdat het vliegtuig op de bodem van internationale wateren ligt, mag de vinder het in principe houden, wat voor de Chinese veiligheidsdiensten een enorme opsteker zou zijn. De F-35C is het meest geavanceerde gevechtsvliegtuig van de Amerikanen en zit vol technologie waar de Chinezen nog geen weet van hebben. Aan boord zou voor zeker 100 miljoen euro aan geheime apparatuur zitten.

‘Vliegende computer’

Een defensiespecialist bestempelt het gevechtsvliegtuig tegenover de BBC als een ‘vliegende computer’. Het kan onder meer ongezien vijandig gebied binnenvliegen en informatie die tijdens de vlucht verkregen wordt gelijk met het commandocentrum delen. Met 1.900 kilometer per uur is het ook een van de snelste vliegtuigen ter wereld. Het kan zes raketten meevoeren: twee op de vleugels en vier aan boord.

De F-35C heeft een zwarte doos aan boord, wat het voor de Amerikanen makkelijker zou moeten maken om het gevechtsvliegtuig te vinden, maar het dichtstbijzijnde bergingsschip van de Verenigde Staten zit op zeker tien dagen varen van de F-35C.

Een woordvoerder van het Pentagon zei ‘zeker bewust’ te zijn van de waarde van het vliegtuig ‘in elk opzicht van wat waarde betekent’. Er werd toegegeven dat er met man en macht naar de F-35C gezocht wordt met het oog op ‘onze eigen nationale veiligheidsbelangen’.

De Chinezen hebben ondertussen laten weten ‘geen interesse’ in de F-35C te hebben. ‘We dringen er bij het betrokken land op aan om zaken te doen die bevorderlijk zijn voor regionale vrede en stabiliteit, in plaats van spieren in de regio te laten rollen’, klonk het nog.

De Amerikaanse marine traint sinds zondag in de Zuid-Chinese Zee.