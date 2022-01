Coronabarometer treedt in werking, deze regels gelden vanaf vrijdag

Vanaf vrijdag 28 januari treedt de coronabarometer in werking. De barometer begint in code rood, de hoogste fase, wat betekent dat er een risico op overbelasting van de ziekenhuizen is.

De barometer werkt met drie kleurcodes: geel (onder controle), oranje (toenemende druk) en rood (risico op overbelasting).

Bekijk hieronder welke maatregelen gekoppeld worden aan welke fase van de coronabarometer. Klik op de fases (geel, oranje, rood) en bekijk per domein de mogelijke maatregelen.

Welke maatregelen zijn van kracht in fase geel, oranje en rood?

Via de navigatie krijgt u een overzicht van de maatregelen per fase, en dat telkens voor drie domeinen: evenementen, horeca en vrije tijd.

geel oranje rood Fase geel is de laagste fase van de barometer: dan is de situatie onder controle. De bezetting op intensieve zorg bedraagt minder dan 300 bedden, en er zijn minder dan 65 ziekenhuisopnames per dag. Zodra een van de twee drempels overschreven wordt, gaan we naar fase oranje. Evenementen Binnen Zo goed als geen maatregelen. Alleen gebruik van de CO2-meter is verplicht. Buiten Zo goed als geen maatregelen. Voor afgesloten tenten of overdekte terrassen gelden de binnenluchtnormen. Horeca Binnen Zo goed als geen maatregelen: geen sluitingsuur, geen CST. Gebruik CO2-meter verplicht. Buiten Ook zo goed als geen maatregelen. Voor afgesloten tenten of overdekte terrassen gelden de binnenluchtnormen. Vrije tijd Gaat over cultuur, jeugd, sport Binnen Hieronder vallen activiteiten in groepsverband zonder publiek. Denk aan workshops, repetities, indoorsport zonder publiek, jeugd- en sportkampen, ...



Er gelden zo goed als geen maatregelen. Er moet extra aandacht zijn voor goede ventilatie. Buiten Sport- en jeugdactiviteiten outdoor, wandelhappenings, amateurwielerwedstrijden, daguitstappen ... Geen maatregelen van toepassing. De druk neemt toe. Er zijn tussen de 65 en 150 ziekenhuisopnames per dag, op intensieve zorg zijn tussen de 300 en 500 bedden ingenomen. Zodra één van de twee bovennormen overschreden wordt, gaan we naar fase rood. Evenementen In deze fase wordt er bij binnenactiviteiten een onderscheid gemaakt tussen evenementen met een zittend publiek, zoals in het theater, de bioscoop of bij een lezing of een zittend concert, en met een actiever publiek, waarbij afstand houden moeilijk is, zoals concerten waar mensen dansen. Voor kwetsbare mensen wordt altijd een FFP2-mondmasker aangeraden. Binnen Mondmasker verplicht. Covid Safe Ticket (CST) vanaf capaciteit van 50 toeschouwers. Bij actief publiek is er de optie om te werken met een 'snelle antigeentest', zoals die wordt afgenomen bij de apotheker. Luchtkwaliteit: CO2-meter verplicht. Streefwaarde is 900 ppm (parts per million) CO2. Als de limiet van 1.500 ppm ergens overschreden wordt, moet die infrastructuur bij het volgende evenement zijn capaciteit verlagen om onder die drempel te kunnen blijven. Crowd management verplicht, met bijvoorbeeld pijlen die de looprichting aangeven. Mogelijkheid om publiek in bubbels te laten plaatsnemen. Capaciteit wordt ingeperkt tot 60 à 90 procent, maar daar kan van afgeweken worden als de luchtkwaliteitsnorm gerespecteerd wordt Buiten CST vanaf capaciteit van 100 toeschouwers. Mondmasker aangeraden, bij een actief publiek is het verplicht voor het personeel. Luchtkwaliteit: voor afgesloten tenten of overdekte terrassen gelden de normen voor binnen. Crowd management verplicht, met bijvoorbeeld pijlen die de looprichting aangeven. Mogelijkheid om publiek in bubbels te laten plaatsnemen. Capaciteit: plafonds mogelijk, 60-90 procent. Horeca In deze fase wordt er een onderscheid gemaakt tussen een zittende, rustig bewegende klanten, zoals op restaurant of in een praatcafé, en actievere bezoekers, zoals bij een danscafé. Voor kwetsbare mensen wordt altijd een FFP2-mondmasker aangeraden. Binnen Mondmasker verplicht voor personeel. CST overal verplicht, bij actiever publiek is bijkomend snelle antigeentest een optie. Luchtkwaliteit: CO2-meter verplicht. Streefwaarde is 900 ppm CO2, de limiet is 1.500 ppm. Als een horecazaak die overschrijdt, moet die de capaciteit verlagen om onder de drempel te kunnen blijven. Geen sluitingsuur Bij actief publiek wordt de capaciteit beperkt tot 60 à 80 procent, maar daar kan van afgeweken worden als de luchtkwaliteitsnorm gerespecteerd wordt. Buiten Mondmasker verplicht voor personeel. CST verplicht vanaf 100 bezoekers. Als er afgesloten tenten of overdekte terrassen gebruikt worden, gelden de luchtkwaliteitsnormen voor binnen. Vrije tijd Gaat over cultuur, jeugd, sport Binnen Hieronder vallen activiteiten in groepsverband zonder publiek. Denk aan workshops, repetities, indoorsport zonder publiek, jeugd- en sportkampen ... Mondmaskers alleen verplicht in contact met externen Intensief contact indien mogelijk vermijden CST: optie bij volwassenen, vanaf 50 personen Overnachten kan, maar aanbevolen is om dan eerst een zelftest af te nemen. CO2-meter aanbevolen, aandacht voor goede ventilatie en tussentijds verluchten Capaciteit: vork van 100-200, uitzonderingen voor sport Buiten Sport- en jeugdactiviteiten outdoor, wandelhappenings, amateurwielerwedstrijden, daguitstappen ... Mondmaskers alleen verplicht in contact met externen Intensief contact indien mogelijk vermijden CST: optioneel vanaf 50 personen Tenten moeten aan minstens twee kanten open zijn. Goed verluchten. Er is risico op overbelasting. Er liggen meer dan 500 coronapatiënten op intensieve zorg, of er zijn meer dan 150 ziekenhuisopnames per dag. Evenementen Binnen Alleen evenementen met een zittend publiek zijn toegelaten: het theater, de bioscoop, een lezing of een zittend concert ... Evenementen met een actiever publiek, waarbij afstand houden moeilijk is, zoals concerten waar mensen dansen, kunnen niet doorgaan. Huwelijken zijn toegestaan. Mondmasker verplicht. CST vanaf 50 personen. Luchtkwaliteit: Streefwaarde is 900 ppm (parts per million) CO2. Als de limiet van 1.500 ppm ergens overschreden wordt, moet die infrastructuur bij het volgende evenement zijn capaciteit verlagen om onder die drempel te kunnen blijven. Crowd management verplicht, met bijvoorbeeld pijlen die de looprichting aangeven. Er wordt niet met bubbels gewerkt. Plafonds in capaciteit mogelijk. 50-70 procent bezetting, afwijkingen mogelijk als de luchtkwaliteitsnormen gerespecteerd worden. Buiten Zowel evenementen met een zittend publiek als die met een actiever publiek zijn toegelaten. Mondmasker verplicht. CST vanaf 100 personen. Als er afgesloten tenten of overdekte terrassen gebruikt worden, gelden de binnenluchtnormen. Bij actiever publiek zijn afgesloten tenten of overdekte terrassen verboden. Crowd management verplicht, met bijvoorbeeld pijlen die de looprichting aangeven. Bij actiever publiek mogelijkheid om publiek in ‘bubbels’ te laten plaatsnemen. Capaciteit kan ingeperkt worden tot 50 à 70 procent. Horeca Voor kwetsbare mensen wordt altijd een FFP2-mondmasker aangeraden. Binnen Alleen zaken met een zittend, rustig bewegend publiek kunnen openblijven. Danscafés en discotheken moeten dicht. Mondmasker verplicht voor personeel en voor klanten CST verplicht Luchtkwaliteit: CO2-meter verplicht. Streefwaarde is 900 ppm CO2, de limiet is 1.200 ppm. Als een horecazaak die overschrijdt, moet die de capaciteit verlagen om onder de drempel te kunnen blijven. Maximaal 6 mensen aan tafel, aan de toog zitten is verboden Sluitingsuur: tussen 23 uur en 1 uur (nu: sluitingsuur 24 uur) Buiten (bv. Terrassen of buitenfeest) Mondmasker verplicht voor personeel en voor klanten CST verplicht vanaf 100 personen Voor afgesloten tenten of overdekte terrassen gelden de binnenluchtnormen. Bij actiever publiek zijn afgesloten tenten of overdekte terrassen verboden. Bij rustiger publiek, zoals voor de terrassen, is rechtstaand consumeren niet toegestaan. Bij feesten is crowd management verplicht. Staand iets consumeren (vb aan de toog) is verboden Sluitingsuur: 23 uur of 1 uur (nu: sluitingsuur 24 uur) Vrije tijd Jeugd, sport, cultuur Binnen Hieronder vallen activiteiten in groepsverband zonder publiek. Denk aan workshops, repetities, indoorsport zonder publiek, jeugd- en sportkampen, ... Mondmaskers verplicht Intensief contact indien mogelijk vermijden CST: is een optie bij volwassenen, vanaf 50 personen Overnachten kan, maar sterk aanbevolen om voordien PCR-test af te nemen, en nadien een zelftest CO2-meter aanbevolen, ruimtes goed ventileren, tussentijds verluchten Capaciteit: 50-100 deelnemers, met uitzonderingen voor sport Buiten Sport- en jeugdactiviteiten outdoor, wandelhappenings, amateurwielerwedstrijden, daguitstappen ... Mondmasker verplicht Intensief contact indien mogelijk vermijden CST: optioneel vanaf 50 personen Tenten moeten aan minstens twee kanten open zijn. Goed verluchten. Capaciteit: 50-200 deelnemers, uitzonderingen voor sport

Het zijn vooral de ziekenhuisopnames en de bezetting op de afdelingen intensieve zorg die de fase bepalen. Zo betekent code geel dat er minder dan 65 mensen per dag worden opgenomen in het ziekenhuis en er minder dan 300 bedden bezet zijn op de IC-afdelingen, code rood houdt zeker 150 hospitalisaties en 500 IC-bedden in. Oranje zit daar ergens tussen.

Naast epidemiologische cijfers spelen ook nog andere factoren mee. De trend van de cijfers bijvoorbeeld, maar ook de motivatie bij de bevolking en andere mentale aspecten. Het Overlegcomité beslist in welke fase we zitten, rekening houdend met al die aspecten. Ook op het vlak van de maatregelen zelf houdt de politiek de touwtjes voor een stuk in handen.

Nieuwe versoepelingen

Zo komt het dat de coronabarometer vandaag start in code rood, terwijl de bezetting op intensieve zorg nog onder de 500 zit. Dat betekent meteen dat een aantal binnenactiviteiten die tot nog toe verboden waren, de deuren weer kunnen openen. Het gaat onder meer om bowling-, snooker-, biljart- en dartszalen, pretparken, binnenspeeltuinen, dierenparken, subtropische zwembaden, casino’s en wedkantoren. Discotheken blijven wel dicht.

Daarnaast mogen evenementen met publiek, ook sportwedstrijden, mensen ontvangen afhankelijk van de capaciteit, boven op het maximumaantal van 200 mensen voor kleinere locaties. Grotere zalen mogen tot 70 procent van hun capaciteit vullen, als ze de luchtkwaliteit met ventilatie optimaal kunnen houden, gaat het zelfs om 100 procent. In de horeca blijven de huidige regels van kracht, maar cafés en restaurants mogen wel een uurtje langer open blijven, tot middernacht. De barometer legt het sluitingsuur tussen 23 uur en 1 uur, het Overlegcomité koos de middenweg.

De barometer is in de eerste plaats ontworpen voor drie sectoren. Het gaat om de publieksevenementen, de vrijetijdsactiviteiten en de horeca, sectoren die al langer om meer voorspelbaarheid vragen. Dat betekent echter niet dat het instrument in de toekomst niet uitgebreid kan worden naar andere sectoren.

Boven op de barometer besliste het Overlegcomité vorige week bijvoorbeeld ook om de regels rond telewerk en winkelen aan te houden. Daarnaast is besloten om de geldigheid van het vaccinatiecertificaat voor volwassenen vanaf 1 maart te verbinden aan de boosterdosis, tenzij de basisvaccinatie minder dan vijf maanden geleden is. De coronapas blijft voorlopig van kracht.